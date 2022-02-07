В Любанском районе директор хозяйства скрывал падеж скота, возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За падеж скота директор хозяйства стал фигурантом уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Подразделения БЭП продолжают проверять объекты агропромышленного комплекса. Основное внимание - предотвращению хищений, торговле скотом и сокрытию падежа. В начале года оперативники Любанского РОВД выявили нарушения в одном из хозяйств района, которое лишилось более 120 голов крупного рогатого скота", - рассказали в МВД.

Установлено, что с 2019 года директор давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в отчетную документацию, чтобы избежать ответственности и создать видимость благоприятной экономической обстановки.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Ущерб от противоправной деятельности и бездействия составил более Br41 тыс.-0-