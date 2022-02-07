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Сборная Сенегала выиграла Кубок Африки по футболу

07.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Сенегала выиграла Кубок Африки по футболу

Сборная Сенегала выиграла Кубок Африки по футболу. Впервые в истории команда смогла не просто добраться до финала, но и победить.

В главном матче сенегальцы играли против команды Египта. Основное время завершилось нулевой ничьей. И только в серии пенальти команды смогли разобраться кто сильнее — со счетом 4:2 выиграла сборная Сенегала. Решающим стал гол нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане. Он признан лучшим игроком турнира. А лучшим футболистом финала стал вратарь египтян Мохаммед Абу-Габал, который в решающей игре сделал 8 сэйвов. Приз лучшему игроку он получал со слезами на глазах. Но его сборная по-прежнему остается лучшей по количеству завоеванных Кубков – сборная Египта выигрывала турнир семь раз.

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Сборная Сенегала выиграла Кубок Африки по футболу. Впервые в истории команда смогла не просто добраться до финала, но и победить. В главном матче сенегальцы играли...
 
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