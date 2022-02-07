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В Чили стартовал фестиваль воздушных шаров. Посмотрите, как красиво!

07.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Небывалое зрелище увидели жители одного из чилийских городов. Десятки воздушных шаров парили в воздухе. 

Трехдневный фестиваль – уникальная возможность увидеть знакомые места с высоты птичьего полета, сделать фотографии и насладиться восхитительными пейзажами. В розыгрыше билетов приняли участие более 50 тысяч человек. И только 20 отправились в свободный полет. Остальные поднимались в воздух на шарах, привязанных к 50-метровому канату. Единственному счастливчику достались бесплатные месячные курсы по пилотированию воздушного шара.

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Небывалое зрелище увидели жители одного из чилийских городов. Десятки воздушных шаров парили в воздухе.  Трехдневный фестиваль – уникальная возможность увидеть...
 
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