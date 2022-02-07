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Молокоперерабатывающие предприятия в Латвии находятся на грани банкротства

07.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молокоперерабатывающие предприятия в Латвии находятся на грани банкротства

В Латвии очередная отрасль стремится к банкротству из-за высоких цен на энергоносители.

О серьезных проблемах с рентабельностью говорят молокоперерабатывающие предприятия. В Латвии таких 54, работают меньше половины, и трудности есть у всех. Долго работать «в минус» не получится. Ждут поддержки со стороны властей, в противном случае – банкротство. Такой драматичной ситуации в отрасли еще не было. Власти Латвии пока с выделением субсидий не спешат. Ранее о серьезных проблемах говорили и энергетики. Часть латвийских городов уже в скором времени не смогут обеспечить жителей теплом. 

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В Латвии очередная отрасль стремится к банкротству из-за высоких цен на энергоносители. О серьезных проблемах с рентабельностью говорят молокоперерабатывающие...
 
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