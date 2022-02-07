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В Украине хлеб достиг рекордной за пять лет стоимости

07.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине хлеб достиг рекордной за пять лет стоимости

Украина закрывает глаза на ряд внутренних проблем. Цены взмывают вверх даже на самое необходимое – хлеб достиг рекордной за пять лет стоимости. 

Продукт начал дорожать еще с лета прошлого года, и к этому дню прибавил с среднем 20%. При этом падает качество. Причиной называют увеличение объемов импорта муки. Это при рекордном урожае пшеницы. Дело в том, что ее отправили на экспорт, а теперь Украина вынуждена закупать собственную муку из Турции. Ранее сообщалось, что хлебозаводы Украины на грани закрытия из-за нехватки топлива. Растут в цене не только хлебобулочные изделия. Борщевой набор, к примеру, стал в два раза дороже, а подсолнечное масло вот-вот приблизится к стопроцентному росту стоимости.

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Украина закрывает глаза на ряд внутренних проблем. Цены взмывают вверх даже на самое необходимое – хлеб достиг рекордной за пять лет стоимости.  Продукт начал...
 
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