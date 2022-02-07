Лукашенко рассказал, что ответил Тихановскому и Бабарико на вопрос, когда они выйдут из тюрьмы

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на его вопрос, когда выйдут из тюрьмы Тихановский, Бабарико и другие.

Владимир Соловьев, журналист:

- Они когда-нибудь из тюрьмы выйдут?

- Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

- Они ж не пожизненное получили. […] Я говорю, Виктор, все, что украл – верни. И мы будем вести с тобой потом разговор. Ладно, что у тебя в Турции собственность, я ее не заберу и забирать не буду. Но вот это ты должен вернуть. И они обсуждали с сыном, стоит ли это возвращать. Решили – пока нет. Отсидимся, НАТО придет, или Тихановская придет всех освободит. Тихановский мне говорит: «Товарищ Президент, а когда мы выйдем?» Я – ему: «Что ты сказал? Твой президент в Литве». Жена его. «Вот у нее и спроси, когда ты выйдешь». А Бабарико честно сказал: это был сигнал для всех. Но возвращать не хотят. То, что вывезено через Литву, литовские, латвийские банки. Возвращайте – и мы будем обсуждать проблему, там вы будете сидеть или пойдете куда-то. Не хотят.

- Кто-то из них как человек вызывает у вас уважение? Вот есть кто-то, кто не смотря на то, что враг, но Вы его уважаете?

- Нет, я их всех жалею.