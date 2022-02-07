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Лукашенко рассказал, что ответил Тихановскому и Бабарико на вопрос, когда они выйдут из тюрьмы
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время
Напомним, 4 февраля во Дворце Независимости прошло интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Оно длилось почти 2 часа. Ранее мы
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на его вопрос, когда выйдут из тюрьмы Тихановский, Бабарико и другие. ...
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