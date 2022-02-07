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Швеция вышла на первое место в медальном зачете Игр

07.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Швеция вышла на первое место в медальном зачете Игр

В медальном зачете Олимпийских игр произошли сегодня изменения.

На первое место переместилась Швеция (у команды уже три золота). Сборная России сейчас идет второй — у команды по две медали каждого достоинства. Замыкает тройку лидеров Норвегия с двумя золотыми медалями и одной бронзовой. Далее идет Канада и сразу три команды делят пятую строку — это Китай, Германия и Нидерланды. У сборной Беларуси на Играх пока нет наград. 

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В медальном зачете Олимпийских игр произошли сегодня изменения. На первое место переместилась Швеция (у команды уже три золота). Сборная России сейчас идет второй...
 
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