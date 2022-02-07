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Швеция вышла на первое место в медальном зачете Игр
Источник материала: ОНТ
В медальном зачете Олимпийских игр произошли сегодня изменения.
На первое место переместилась Швеция (у команды уже три золота). Сборная России сейчас идет второй — у команды по две медали каждого достоинства. Замыкает тройку лидеров Норвегия с двумя золотыми медалями и одной бронзовой. Далее идет Канада и сразу три команды делят пятую строку — это Китай, Германия и Нидерланды. У сборной Беларуси на Играх пока нет наград.
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В медальном зачете Олимпийских игр произошли сегодня изменения. На первое место переместилась Швеция (у команды уже три золота). Сборная России сейчас идет второй...
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