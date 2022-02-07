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«Наелись президентсва». Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем видит сыновей в будущем
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко в
Лукашенко рассказал, что у младшего сына Николая неординарные способности в химии и биологии – это подтверждают и эксперты высокого уровня.
Глава государства ответил на вопрос, рассчитывает ли он, что кто-то из его детей сменит его на посту Президента.
Пример старшего сына Виктора Лукашенко, который был помощником Президента по национальной безопасности, но оставил этот пост и позже его избрали президентом НОК показателен.
К тому же, пребывание на посту Президента несет угрозу физического устранения. На это Соловьев обратил внимание:
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, кем видит сыновей в будущем после того, как оставит...
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