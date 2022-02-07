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«Наелись президентсва». Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем видит сыновей в будущем

07.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Наелись президентсва». Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем видит сыновей в будущем

Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, кем видит сыновей в будущем после того, как оставит пост Президента, передает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что у младшего сына Николая неординарные способности в химии и биологии – это подтверждают и эксперты высокого уровня.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

- Специалисты, которые его тестируют часто (я прошу Академию наук), говорят, что он уже вуз закончил, ему нечего делать в вузе.

Владимир Соловьев, журналист:

- Вы видите его ученым?

Я, честно говоря, никак его не вижу.

- То есть, что выберет сам?

Да, я жду его этой реакции.

Глава государства ответил на вопрос, рассчитывает ли он, что кто-то из его детей сменит его на посту Президента.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ни у кого из моих сыновей нет президентских амбиций. Мои дети, честно вам говорю, наелись президентства». 

Пример старшего сына Виктора Лукашенко, который был помощником Президента по национальной безопасности, но оставил этот пост и позже его избрали президентом НОК показателен. 

К тому же, пребывание на посту Президента несет угрозу физического устранения. На это Соловьев обратил внимание: 

- Вас пытались убить?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

- И сейчас пытаются. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу", - ответил Александр Лукашенко.

- Детей пытаются убить?

- Это запредельно. Это не красная линия, это уже что-то большее.

Фото: БЕЛТА


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Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, кем видит сыновей в будущем после того, как оставит...
 
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