«Наелись президентсва». Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем видит сыновей в будущем

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, кем видит сыновей в будущем после того, как оставит пост Президента, передает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что у младшего сына Николая неординарные способности в химии и биологии – это подтверждают и эксперты высокого уровня.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: - Специалисты, которые его тестируют часто (я прошу Академию наук), говорят, что он уже вуз закончил, ему нечего делать в вузе. Владимир Соловьев, журналист: - Вы видите его ученым? - Я, честно говоря, никак его не вижу. - То есть, что выберет сам? - Да, я жду его этой реакции.

Глава государства ответил на вопрос, рассчитывает ли он, что кто-то из его детей сменит его на посту Президента.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ни у кого из моих сыновей нет президентских амбиций. Мои дети, честно вам говорю, наелись президентства».

Пример старшего сына Виктора Лукашенко, который был помощником Президента по национальной безопасности, но оставил этот пост и позже его избрали президентом НОК показателен.

К тому же, пребывание на посту Президента несет угрозу физического устранения. На это Соловьев обратил внимание:

- Вас пытались убить? Александр Лукашенко, Президент Беларуси: - И сейчас пытаются. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу", - ответил Александр Лукашенко. - Детей пытаются убить? - Это запредельно. Это не красная линия, это уже что-то большее.

Фото: БЕЛТА





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