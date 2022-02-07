Мошенники ждут, чтобы вы сами сообщили им личные данные . Узнайте, как развивается финтех в Беларуси и почему не стоит этого бояться

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник: alexbank.com

«Дистанционное обслуживание, бесконтактные платежи, удаленная идентификация клиентов – финансовый сектор шел к этим технологиям продолжительное время. Пандемия лишь придала импульс и создала возрастающий спрос, – отмечает Александр Юлдашев. – Клиенты банков все больше проявляли интерес к онлайн-услугам. И это заставляло банки вкладывать средства в развитие системы дистанционного банковского обслуживания. Немаловажная роль в развитии финтеха в стране отводится Нацбанку, который создает законодательные условия, позволяющие совершать сделки с клиентами дистанционно. Кредиты, депозиты, расчеты, открытие банковского счета – сейчас все эти базовые банковские операции можно проводить, никогда не встречаясь с клиентом и не используя офисы банка».

По мнению Александра, активнее всего финтех затронул такие сферы как:

потребительские услуги;

банковское обслуживание;

денежные переводы и платежи.

Также проникновение финтех-сервисов повлияло на страхование, управление активами и капиталом. Кроме того, белорусские банки – пионеры BNPL (от англ. buynow, paylater, или «купи сейчас – плати потом» – сервисы с возможностью оформить рассрочку при оформлении заказа), одной из наиболее «горячей» финтех-категории 2021 года.

Также мы видим, что активно развивается специализированное ПО, дающее возможность третьей стороне интегрировать свои решения с банковскими платформами. В банковских мобильных приложениях уже сегодня появляется все больше нефинансовых услуг, маркетплейсов, можно приобрести отдельные виды страховок, билеты на концерты. И со временем количество и ассортимент таких услуг будет расти. Это бесспорный тренд.

ТОП-3 тренда в белорусском финтехе

1. Токенизация

По словам Александра, активное развитие получили бесконтактные платежи:

«Тут, прежде всего, нужно отметить технологию токенизации. Это один из наиболее современных методов защиты данных. Информация о карте (номер, cvv-код и т.д.) заменяется уникальными цифровыми идентификаторами – токенами. Таким образом, платежи проходят без разглашения данных карты и банковского счета пользователя».

Токенизация обеспечивает безопасность платежей и финансовых операций и облегчает бесконтактные методы оплаты (например, оплата смартфоном или смарт-часами). В момент оплаты вы видите на экране мобильного телефона символическую картинку с изображением карточки. При этом вся конфиденциальная информация недоступна постороннему наблюдателю. В качестве дополнительного средства защиты используется придуманный вами пароль.

По желанию вместо пароля можно использовать средства биометрической идентификации на смартфоне: подтверждать платеж отпечатком пальца или, если имеется такая функция, FaceID. Главные достоинства этой технологии, по мнению специалистов, – легкость оплаты, безопасность и надежность.

2. Эквайринг в смартфоне

Бесконтактные платежи удобны для всех сторон – и для держателя карточки, и для продавцов товаров и услуг, которые тоже могут принимать оплату с телефона клиента, используя в качестве терминала свой же смартфон. Просто один телефон прикладывается к другому.



«Мы видим, что на белорусский рынок вышли технологии, которые могут прийти на смену классическим mPOS-решениям. Например, есть мобильные приложения для приема бесконтактных платежей без использования дополнительного оборудования – для проведения оплаты достаточно обычного смартфона или планшета на базе Android с NFC. Это особенно ценно для малого и среднего бизнеса, имеющего зачастую разъездной характер работы либо ограниченного в площади рабочего места. И в любом случае это решение более экономично, чем приобретение отдельного терминала», – говорит Александр.

Александр Юлдашев, фото предоставлено компанией Банковский процессинговый центр





3. Удаленная идентификация

Удаленная идентификация, в т. ч. посредством биометрических технологий, означает, что для определения личности клиента необязательно его очное присутствие при установлении отношений между ним и финансовой компанией. Это доступно не только банкам и НКФО, но и лизинговым, микрофинансовым организациям, форекс-компаниям, Белорусской валютно-фондовой бирже.



«Иными словами, документы могут быть оформлены в электронной форме без использования электронной цифровой подписи. Для клиента все выглядит просто. Он скачивает приложение банка, и у него есть возможность пройти идентификацию посредством межбанковской системы идентификации (МСИ). Нужно ввести идентификационный номер паспорта и одноразовый пароль OTP (onetimepassword), который приходит смс-кодом на телефон. Этого достаточно, чтобы получить из системы паспортные данные для совершения сделки с этим клиентом онлайн: размещение вклада, выдача и погашение кредита, открытие счета, оформление карточки и т.д.», –поясняет Александр.

Так, например, с использованием данных МСИ была проведена интернет-перепись населения. А в перспективе – возможности, которые еще недавно казались просто фантастикой. Нас ждет развитие нового способа идентификации – по биометрическим данным (лицу и голосу). Только представьте: чтобы расплатиться за товар, достаточно просто взглянуть в камеру! Не понадобится ни карточка, ни смартфон. Конечно, на первых порах этот сервис будет развиваться в отдельных банках и магазинах. И хотя пока трудно назвать точный срок для превращения фантастики в повседневность, но счет уже идет на годы, а не на десятилетия.

В заключение

До сих пор жив стереотип о том, что банковская карточка уязвима для мошенников, а покупки в сети могут быть небезопасными. Могут, но только если вы сами не соблюдаете «технику безопасности». По словам Александра Юлдашева, технически действия с пластиковыми картами защищены надежно:

«Микропроцессор мошенники не атакуют и не подделывают, это слишком дорого. Расходы мошенников на реализацию атак несоизмеримы с ожидаемыми от них результатами. Поэтому их усилия направлены на так называемую «социальную инженерию», на то, чтобы человек самостоятельно сообщил им все личные данные. Пользуясь вашим доверием, они начинают задавать вопросы и получают информацию о номере вашей карты, кодовом слове и так далее.

Люди должны понимать, что ни платежная система, ни банк не будут запрашивать у вас подобную информацию. При бесконтактной оплате продавец никогда не получает данные с вашей карты. У них нет такой возможности. Обо всех известных способах мошенничества банки постоянно извещают население, СМИ публикуют правила безопасных платежей, да и сами пострадавшие рассказывают свои истории.

Не нужно бояться новых технологий, нужно просто более внимательно относиться к хранению своих платежных данных».