Двух подростков из Каменецкого района задержали за сутенерство

Источник материала: БелТА

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе брестские сотрудники по противодействию преступлениям в сфере нравов изобличили двух несовершеннолетних сутенеров, которые склонили знакомую к проституции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Установлено, что два 16-летних подростка были знакомы с 22-летней девушкой и убедили ее заняться проституцией, пообещав создать все условия для работы. По договоренности, юные сутенеры создали страницу девушки в соцсетях и находили ей клиентов. Сексуальные услуги оказывались на съемной квартире, а часть прибыли "работодатели" забирали себе.

Во время очередной сделки молодых людей задержали правоохранители. Схема обогащения просуществовала лишь несколько дней.

В отношении криминального дуэта возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией либо создание условий для нее.-0-