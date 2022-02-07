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Двух подростков из Каменецкого района задержали за сутенерство

07.02.2022 14:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе брестские сотрудники по противодействию преступлениям в сфере нравов изобличили двух несовершеннолетних сутенеров, которые склонили знакомую к проституции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Установлено, что два 16-летних подростка были знакомы с 22-летней девушкой и убедили ее заняться проституцией, пообещав создать все условия для работы. По договоренности, юные сутенеры создали страницу девушки в соцсетях и находили ей клиентов. Сексуальные услуги оказывались на съемной квартире, а часть прибыли "работодатели" забирали себе.

Во время очередной сделки молодых людей задержали правоохранители. Схема обогащения просуществовала лишь несколько дней.

В отношении криминального дуэта возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией либо создание условий для нее.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Установлено, что два 16-летних подростка были знакомы с 22-летней девушкой и убедили ее заняться проституцией, пообещав создать все условия для работы. По...
 
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