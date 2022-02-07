﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Гомеля перевел большую сумму денег мошенникам, думая, что помогает финансово свободным девушкам

07.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Житель Гомеля перевел большую сумму денег мошенникам, думая, что помогает финансово свободным девушкамГомеля перевел большую сумму денег мошенникам, думая, что помогает финансово свободным девушкам" class="one-news__figure-img">

В Гомеле местный житель стал жертвой мошенников, решив завести онлайн-знакомство. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Согласно данным следствия, в начале прошлого года 29-летний житель Гомеля стал переписываться в соцсети якобы с жительницей Москвы. Гомельчанин переписывался с двушкой год, в течение которого девушка часто жаловалась на финансовые трудности и просила переслать деньги. Белорус сжалился и перевел на карт-счет в российском банке порядка 400 рублей.

В разговоре со следователями парень признался, что параллельно он переписывался с еще одной девушкой, которой тоже перевел более 3500 рублей – чтобы она решила личные проблемы и купила билет в Беларусь.

Поняв, что стал жертвой обмана, он пошел в милицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за мошенничество.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле местный житель стал жертвой мошенников, решив завести онлайн-знакомство. Об этом сообщили в Следственном комитете. Согласно данным следствия, в начале...
 
Новости дня
Новости разные
 
3D-принтер в стоматологии позволяет пациентам "примерить" улыбку
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by