Житель Гомеля перевел большую сумму денег мошенникам, думая, что помогает финансово свободным девушкам

Источник материала: ОНТ

Гомеля перевел большую сумму денег мошенникам, думая, что помогает финансово свободным девушкам" class="one-news__figure-img">

В Гомеле местный житель стал жертвой мошенников, решив завести онлайн-знакомство. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Согласно данным следствия, в начале прошлого года 29-летний житель Гомеля стал переписываться в соцсети якобы с жительницей Москвы. Гомельчанин переписывался с двушкой год, в течение которого девушка часто жаловалась на финансовые трудности и просила переслать деньги. Белорус сжалился и перевел на карт-счет в российском банке порядка 400 рублей.

В разговоре со следователями парень признался, что параллельно он переписывался с еще одной девушкой, которой тоже перевел более 3500 рублей – чтобы она решила личные проблемы и купила билет в Беларусь.

Поняв, что стал жертвой обмана, он пошел в милицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за мошенничество.

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