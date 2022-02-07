Женщина кормит ворон, а они приносят ей подарочки и присматривают за детьми. Почитайте, это очень мило! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Интересную историю опубликовал портал thedodo.com .

Когда Танго Стейнке переехала в свой таунхаус в Вирджинии, она обнаружила, что у нее довольно шумные соседи. Пара ворон, которых она назвала Доком и Дотти, устроили гнездо прямо за ее домом и претендовала на территорию вокруг него.

Стейнке решила подружиться с вороньей парой самым лучшим способом.

Когда наступила зима, пищи стало меньше, Док и Дотти начали навещать ее почти каждый день.

Иногда воронья пара приводила своих друзей, чтобы разделить пир. Стейнке соорудила для ворон небольшую жердочку на балконе на 3-м этаже. В обмен на то, что женщина помогла им пережить зиму, вороны решили ее отблагодарить.

Стейнке находила в кормушке потертые серые камешки, монеты.

А прошлой весной у ворон появился маленький вороненок - теперь семья из трех птиц стала дружить с женщиной.