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Женщина кормит ворон, а они приносят ей подарочки и присматривают за детьми. Почитайте, это очень мило! (ВИДЕО)

07.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина кормит ворон, а они приносят ей подарочки и присматривают за детьми. Почитайте, это очень мило! (ВИДЕО)

Интересную историю опубликовал портал thedodo.com

Когда Танго Стейнке переехала в свой таунхаус в Вирджинии, она обнаружила, что у нее довольно шумные соседи. Пара ворон, которых она назвала Доком и Дотти, устроили гнездо прямо за ее домом и претендовала на территорию вокруг него.

Стейнке решила подружиться с вороньей парой самым лучшим способом.

Когда наступила зима, пищи стало меньше, Док и Дотти начали навещать ее почти каждый день. 

Иногда воронья пара приводила своих друзей, чтобы разделить пир. Стейнке соорудила для ворон небольшую жердочку на балконе на 3-м этаже. В обмен на то, что женщина помогла им пережить зиму, вороны решили ее отблагодарить.

Стейнке находила в кормушке потертые серые камешки, монеты. 

А прошлой весной у ворон появился маленький вороненок - теперь семья из трех птиц стала дружить с женщиной.

Фото: TikTok

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Интересную историю опубликовал портал thedodo.com.  Когда Танго Стейнке переехала в свой таунхаус в Вирджинии, она обнаружила, что у нее довольно шумные соседи. Пара...
 
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