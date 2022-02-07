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Женщина кормит ворон, а они приносят ей подарочки и присматривают за детьми. Почитайте, это очень мило! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересную историю опубликовал портал
Когда Танго Стейнке переехала в свой таунхаус в Вирджинии, она обнаружила, что у нее довольно шумные соседи. Пара ворон, которых она назвала Доком и Дотти, устроили гнездо прямо за ее домом и претендовала на территорию вокруг него.
Фото: TikTok
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Женщина кормит ворон, а они приносят ей подарочки и присматривают за детьми. Почитайте, это очень мило! (ВИДЕО)
Интересную историю опубликовал портал thedodo.com. Когда Танго Стейнке переехала в свой таунхаус в Вирджинии, она обнаружила, что у нее довольно шумные соседи. Пара...
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