Вертиго: как отличить патологию от временного головокружения?

Источник материала: ОНТ

О вертиго в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Вертиго – это внезапное ощущение потери равновесия или движения окружающего пространства перед глазами. Вам может показаться, что вы вертитесь, как на карусели. Но необходимо отличать патологию от временного головокружения, когда вы, например, резко встали с кровати.

Как отличить серьезное заболевание от временного недомогания, смотрите в видео:





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