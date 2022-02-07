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Вегето-сосудистая дистония: симптомы и причины. У кого чаще встречается заболевание и почему?
Источник материала: ОНТ
Многие слышали о таком диагнозе, как вегето-сосудистая дистония. Мы предлагаем разобраться, что скрывается за загадочной аббревиатурой ВСД и насколько опасен этот диагноз.
Подробности смотрите в видео:
Фото: Pixabay.com
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Многие слышали о таком диагнозе, как вегето-сосудистая дистония. Мы предлагаем разобраться, что скрывается за загадочной аббревиатурой ВСД и насколько опасен этот...
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