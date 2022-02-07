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Песков объяснил, почему Путин не может присвоить звание полковника Лукашенко

07.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Песков объяснил, почему Путин не может присвоить звание полковника Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин не может присвоить воинское звание Александру Лукашенко, пишет sputnik.by.


Российский журналист Владимир Соловьев во время интервью задал Александру Лукашенко вопрос о том, что изображено у Президента на погонах. «Герб. Я подполковник по званию», – ответил Глава государства и рассказал, что Путин обещал повысить его до звания полковника. 

Песков пояснил, что Путин не может присвоить воинское звание Лукашенко, потому что они оба – президенты двух разных государств.

Фото: скриншот с YouTube-канала «Соловьёв LIVE»


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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин не может присвоить воинское звание Александру Лукашенко, пишет sputnik.by. Российский...
 
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