Песков объяснил, почему Путин не может присвоить звание полковника Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин не может присвоить воинское звание Александру Лукашенко, пишет sputnik.by.





Российский журналист Владимир Соловьев во время интервью задал Александру Лукашенко вопрос о том, что изображено у Президента на погонах. «Герб. Я подполковник по званию», – ответил Глава государства и рассказал, что Путин обещал повысить его до звания полковника.

Песков пояснил, что Путин не может присвоить воинское звание Лукашенко, потому что они оба – президенты двух разных государств.

Фото: скриншот с YouTube-канала « Соловьёв LIVE »





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