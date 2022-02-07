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Песков объяснил, почему Путин не может присвоить звание полковника Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин не может присвоить воинское звание Александру Лукашенко,
Российский журналист Владимир Соловьев во время
Песков пояснил, что Путин не может присвоить воинское звание Лукашенко, потому что они оба – президенты двух разных государств.
Фото: скриншот с YouTube-канала «
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин не может присвоить воинское звание Александру Лукашенко, пишет sputnik.by. Российский...
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