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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 3D-принтер в стоматологии позволяет пациентам "примерить" улыбку, сообщила заведующая кафедрой терапевтической стоматологии БелМАПО Наталья Новак на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню стоматолога (9 февраля), передает корреспондент БЕЛТА.

3D-принтеры значительно облегчили работу врача-стоматолога. С их помощью могут изготавливаться временные коронки. "Вошла в моду "примерка" новой улыбки. Когда пациент по показаниям хочет изменить форму зубов, но он сомневается, подойдет ли ему такая улыбка, сначала проводят визуализацию на компьютере, а потом на 3D-принтере распечатывают эти временные коронки, производят временную фиксацию на зуб и пациент ходит месяц-два или три, определяясь, подходят ему такие или нет. Если пациенту понравилось, то переходят к изготовлению постоянных искусственных зубов", - сказала Наталья Новак.

3D-принтер применяется и в ортопедии. С его помощью изготавливают индивидуальные слепочные ложки, съемные протезы. Без этого устройства теперь сложно обойтись и врачам-имплантологам: они изготавливают шаблоны для правильной расстановки имплантов в полости рта у пациента.

По словам Натальи Новак, изменения, которые стали возможны благодаря новейшим технологиям, коснулись всех областей стоматологии - диагностики, лечения, профилактики, обезболивания, протезирования. Именно использование компьютерных технологий можно отнести к наиболее значимым прорывам. "При этом производят сканирование полости рта, создают виртуальные модели челюстей, после чего врач-стоматолог может составить план лечения, провести диагностику, показать на мониторе компьютера и рассказать о плане лечения самому пациенту", - пояснила заведующая кафедрой.-0-