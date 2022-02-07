Курсы валют на 08.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5682 -0.0122 1 USD Евро 2.9356 -0.0207 1 EUR Российский рубль 3.3945 -0.0008 100 RUB Гривна 9.1741 -0.0039 100 UAH Тенге 5.9622 -0.0082 1000 KZT Юань 4.038 -0.0186 10 CNY

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