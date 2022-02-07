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За распространение наркотиков задержаны минчанин и его приятель из Туркменистана

07.02.2022 17:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С партией нерасфасованного мефедрона задержаны двое парней - 25-летний минчанин и 22-летний гражданин Туркменистана. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудники ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД Минска при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" задержали двоих молодых людей, которые забрали из тайника и перевозили с целью дальнейшего распространения 160 г особо опасного психоактивного вещества - мефедрона. Благодаря действиям правоохранителей наркотик не дошел до потребителя", - рассказали в ГУВД.

Известно, что 25-летний неработающий минчанин ранее был судим за аналогичное преступление, из мест лишения свободы освободился только в прошлом году. С напарником - 22-летним гражданином Туркменистана, который учился в Минске, он познакомился, когда тот работал водителем такси и подвозил его за очередной закладкой. Тогда мужчины стали вместе работать на интернет-магазин по продаже наркотиков.

Следователями возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД Минска при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" задержали двоих молодых людей, которые забрали из тайника и перевозили с целью...
 
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