«Беларусь — не Россия. Ее можно объехать». На каком бизнесе может сказаться санкционная война между Беларусью и Литвой

Источник материала: ProBusiness

Сегодня вступил в силу запрет Беларуси на железнодорожный транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы. В МИД назвали эту меру ответом на аналогичные ограничения литовских властей на перевалку продукции «Беларуськалия» . Власти Беларуси не стеснялись в заявлениях и сообщили, что санкции приведут к колоссальным убыткам литовского бизнеса и госкомпаний — только по предварительным подсчетам речь идет о сотнях миллионов евро. Так ли это на самом деле? «Про бизнес» поговорил об этом с доктором экономических наук, экспертом проекта BEROC (Киев) Львом Львовским.



Лев Львовский

Доктор экономических наук, эксперт проекта BEROC (Киев)

«Пещерная дикость и гибридная атака Литвы»

Для начала приведем основные тезисы из заявления нашего МИД. Белорусские дипломаты считают, что Литва ввела запрет транзита белорусского калия незаконно. Это решение нарушает множество договоренностей и обязательств. В том числе — Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой официальный Вильнюс обязан предоставлять Беларуси транзит как государству без выхода к морю.



Фото: obzor.lt

Второй аргумент затрагивает США. В обращении МИД говорится, что американские санкции не обязательны для исполнения литовскими железными дорогами, поэтому решение об их введении — инициатива исключительно властей Литвы. В Беларуси этот шаг рассматривается как «пещерную дикость» и «гибридную атаку» на экономику страны.

В МИД подчеркивают, что экономический ущерб для Литвы от запрета на транзит нефтепродуктов и удобрений составит сотни миллионов долларов, аргументируя расчеты следующей цифрой:

— По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5−1,6 миллионов тонн на сумму более 1 миллиарда долларов США ежегодно.

При этом Беларусь оставляет за собой право и на другие санкции, которые могут быть введены с партнерами государства. То есть, в том числе и с Россией. Эти действия, говорит МИД, могут полностью уничтожить транзитную инфраструктуру Литвы.

«В Беларуськалии до последнего не верили в серьезность намерений Вильнюса»

С чисто экономической точки зрения почти во всех случаях санкции не приносят ничего хорошего всем сторонам конфликта. Сейчас — и в случае с «Беларуськалием», и с запретом на транзит нефтепродуктов и удобрений — как раз тот сценарий, когда торговая война между странами носит исключительно политический характер, говорит доктор экономических наук, эксперт проекта BEROC (Киев) Лев Львовский:

— Начнем с запрета на перевалку белорусского калия. Когда в Литве принимали это решение, никто не заявлял, что санкции помогут стать стране богаче. Власти страны делают это из-за своих ценностей и принципов. Причем эти санкции не навязаны США: там неоднократно разъясняли , что «Литовские железные дороги» сохраняют право на перевозку этих удобрений. То есть введение запрета — это не вынужденная мера ради сохранения отношений с ЕС и США, а исключительно инициатива Литвы.

Почему в стране пошли на такой шаг? Лев Львовский объясняет это географическим положением. Литва, как и Польша, — соседи Беларуси, события нашей страны транслируются в их медиа гораздо чаще. Поэтому общество требует от правительств принимать какие-то меры.



Фото: universalsals.by

Но даже после введения санкций у «Беларуськалия» была возможность наладить альтернативные маршруты поставки своей продукции, чтобы снизить потенциальные потери.

— Теоретически можно везти грузы и через Россию, и через Украину. Возможность заключения контрактов с Россией даже публично упоминалась на уровне Кремля или правительства — и не раз в течение года. Почти все экономисты были уверены, что Беларусь действительно прорабатывает эти альтернативные маршруты. Но теперь, в контексте контрсанкций в отношении Литвы, стало понятно, что, по всей видимости, в «Беларуськалии» до последнего не верили в серьезность намерений Вильнюса и не готовились к жизни в новых реалиях.

В подтверждение этой теории эксперт приводит несколько фактов. Первый — за все время обсуждения сотрудничества с РФ никто из российских чиновников не дал конкретного ответа. Почти всегда там говорили, что вопрос с организацией транзита калия стоит на повестке, но нет никакой конкретики по схемам и условиям поставок. Второй факт — появление в риторике Минска активных угроз Литве. В том числе — и на введение полного запрета на транзит товаров из Литвы. И чем ближе была дата начала действия санкций Литвы, тем больше было подобных заявлений.

— Второй потенциальный маршрут — Украина. Со страной вообще не вели никаких переговоров (уже после общения с экспертом стало известно, что Беларусь получала предложения на транзит калия через порты Одессы, однако «украинцы быстро отказались от этой затеи» , — прим. «Про бизнес»). На данный момент это направление для «Беларуськалия» наименее проработанное. Все упирается не только в напряженные отношения между странами, но и в инфраструктуру украинских железных дорог: непонятно, сможет ли она справится с теми объемами, которые нужны белорусской компании.

Последствия от санкций такие: и «Беларуськалий», и литовские предприятия будут нести убытки.

— Реальные потери «Беларуськалия» на 2022 год могут составить от 40% до 50% стоимости всего экспорта компании. То есть речь идет о сумме минимум в миллиард долларов. Дальше сумма будет меньше, потому что все-таки появятся новые маршруты поставок калия. Кроме того, Беларусь может получить компенсацию от разрыва контрактов и упущенной выгоды. Этот процесс займет годы и может принести предприятию, по разным оценкам, около 500 миллионов долларов. В Литве же есть две организации, которые пострадали от запрета на перевалку калия больше всего. Это Клайпедский порт и «Литовские железные дороги». Их ущерб еще не определен, потому что там пока не разобрались с компенсациями за разрывы контрактов с белорусами. В любом случае общий ущерб для страны будет не столь заметен и легко преодолим. К тому же есть вариант, что ЕС будет использовать освободившиеся в Литве мощности в своих целях, поэтому уровень загруженности может восстановиться в ближайшее время.

«Беларусь — не Россия. Ее можно объехать»

Санкции Беларуси против Литвы, как бы это парадоксально ни звучало, в первую очередь затронут Украину. Дело в том, что эта страна после начала военного конфликта с Россией и роста напряженности с Беларусью начала закупать большое количество нефтепродуктов в Литве. Этот груз шел по кратчайшему пути как раз через территорию нашей страны:

— В условиях санкций надо понимать, что Беларусь — хоть она и занимает очень выгодное географическое положение — территориально даже близко не Россия. Поэтому ее можно объехать и организовать другие маршруты поставок через ту же Польшу. О переговорах с этой страной, кстати, уже говорили на прошлой неделе. Пострадает лишь конечный потребитель, которому придется покупать нефтепродукты дороже.



Фото: fertilizerdaily.ru

Оценивать конкретный экономический ущерб, пока рано, говорит Лев Львовский, потому что еще неизвестно, на каких условиях пойдут нефтепродукты в обход Беларуси . Правда, уже сейчас понятно, что страны смогут решить эти вопросы достаточно быстро и безболезненно. Но как запрет скажется на белорусском бизнесе?

— Транзит нефтепродуктов и удобрений — прерогатива БЖД, поэтому именно это госпредприятие и понесет основной ущерб. Скорее всего, убытки будут небольшими и не превысят размер в несколько десятков миллионов долларов.

В контексте отношений Литвы и Беларуси Лев Львовский затрагивает еще одну тему — отношения нашей республики и Эстонии. На днях эта страна также запретила транзит нефтепродуктов из Беларуси под кодом 2707. Эксперт уверен, что этот шаг — усиление общеевропейского давления на Минск и попытка закрыть все возможные способы обходов ограничений. Правда, в этом случае все не так просто:

— Ситуация с Эстонией и Беларусью пока что напоминает почти забытую схему с растворителями , когда под видом разбавителей и смазок белорусские компании экспортировали нефтепродукты из российской нефти без уплаты таможенных пошлин в российский бюджет. То есть, пока Эстония не введет полный запрет на транзит, Беларусь может везти нефтепродукты и под другими маркировками.

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