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«Беларусь — не Россия. Ее можно объехать». На каком бизнесе может сказаться санкционная война между Беларусью и Литвой
07.02.2022 17:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня вступил в силу запрет Беларуси на железнодорожный транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы. В МИД
«Пещерная дикость и гибридная атака Литвы»
Для начала приведем основные тезисы из заявления нашего МИД. Белорусские дипломаты считают, что Литва ввела запрет транзита белорусского калия незаконно. Это решение нарушает множество договоренностей и обязательств. В том числе — Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой официальный Вильнюс обязан предоставлять Беларуси транзит как государству без выхода к морю.
Второй аргумент затрагивает США. В обращении МИД говорится, что американские санкции не обязательны для исполнения литовскими железными дорогами, поэтому решение об их введении — инициатива исключительно властей Литвы. В Беларуси этот шаг рассматривается как «пещерную дикость» и «гибридную атаку» на экономику страны.
В МИД подчеркивают, что экономический ущерб для Литвы от запрета на транзит нефтепродуктов и удобрений составит сотни миллионов долларов, аргументируя расчеты следующей цифрой:
— По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5−1,6 миллионов тонн на сумму более 1 миллиарда долларов США ежегодно.
При этом Беларусь оставляет за собой право и на другие санкции, которые могут быть введены с партнерами государства. То есть, в том числе и с Россией. Эти действия, говорит МИД, могут полностью уничтожить транзитную инфраструктуру Литвы.
«В Беларуськалии до последнего не верили в серьезность намерений Вильнюса»
С чисто экономической точки зрения почти во всех случаях санкции не приносят ничего хорошего всем сторонам конфликта. Сейчас — и в случае с «Беларуськалием», и с запретом на транзит нефтепродуктов и удобрений — как раз тот сценарий, когда торговая война между странами носит исключительно политический характер, говорит доктор экономических наук, эксперт проекта BEROC (Киев) Лев Львовский:
— Начнем с запрета на перевалку белорусского калия. Когда в Литве принимали это решение, никто не заявлял, что санкции помогут стать стране богаче. Власти страны делают это из-за своих ценностей и принципов. Причем эти санкции не навязаны США: там неоднократно
Почему в стране пошли на такой шаг? Лев Львовский объясняет это географическим положением. Литва, как и Польша, — соседи Беларуси, события нашей страны транслируются в их медиа гораздо чаще. Поэтому общество требует от правительств принимать какие-то меры.
Но даже после введения санкций у «Беларуськалия» была возможность наладить альтернативные маршруты поставки своей продукции, чтобы снизить потенциальные потери.
— Теоретически можно везти грузы и через Россию, и через Украину. Возможность заключения контрактов с Россией даже публично
В подтверждение этой теории эксперт приводит несколько фактов. Первый — за все время обсуждения сотрудничества с РФ никто из российских чиновников не дал конкретного ответа. Почти всегда там говорили, что вопрос с организацией транзита калия стоит на повестке, но нет никакой конкретики по схемам и условиям поставок. Второй факт — появление в риторике Минска активных угроз Литве. В том числе — и на введение полного запрета на транзит товаров из Литвы. И чем ближе была дата начала действия санкций Литвы, тем больше было подобных заявлений.
— Второй потенциальный маршрут — Украина. Со страной вообще не вели никаких переговоров (уже после общения с экспертом стало известно, что Беларусь получала предложения на транзит калия через порты Одессы, однако
Последствия от санкций такие: и «Беларуськалий», и литовские предприятия будут нести убытки.
— Реальные потери «Беларуськалия» на 2022 год могут составить от 40% до 50% стоимости всего экспорта компании. То есть речь идет о сумме минимум в миллиард долларов. Дальше сумма будет меньше, потому что все-таки появятся новые маршруты поставок калия. Кроме того, Беларусь может получить компенсацию от разрыва контрактов и упущенной выгоды. Этот процесс займет годы и может принести предприятию, по разным оценкам, около 500 миллионов долларов. В Литве же есть две организации, которые пострадали от запрета на перевалку калия больше всего. Это Клайпедский порт и «Литовские железные дороги». Их ущерб еще не определен, потому что там пока не разобрались с компенсациями за разрывы контрактов с белорусами. В любом случае общий ущерб для страны будет не столь заметен и легко преодолим. К тому же есть вариант, что ЕС будет использовать освободившиеся в Литве мощности в своих целях, поэтому уровень загруженности может восстановиться в ближайшее время.
«Беларусь — не Россия. Ее можно объехать»
Санкции Беларуси против Литвы, как бы это парадоксально ни звучало, в первую очередь затронут Украину. Дело в том, что эта страна после начала военного конфликта с Россией и роста напряженности с Беларусью начала закупать большое количество нефтепродуктов в Литве. Этот груз шел по кратчайшему пути как раз через территорию нашей страны:
— В условиях санкций надо понимать, что Беларусь — хоть она и занимает очень выгодное географическое положение — территориально даже близко не Россия. Поэтому ее можно объехать и организовать другие маршруты поставок через ту же Польшу. О переговорах с этой страной, кстати, уже говорили на прошлой неделе. Пострадает лишь конечный потребитель, которому придется покупать нефтепродукты дороже.
Оценивать конкретный экономический ущерб, пока рано, говорит Лев Львовский, потому что еще неизвестно, на каких условиях пойдут нефтепродукты
— Транзит нефтепродуктов и удобрений — прерогатива БЖД, поэтому именно это госпредприятие и понесет основной ущерб. Скорее всего, убытки будут небольшими и не превысят размер в несколько десятков миллионов долларов.
В контексте отношений Литвы и Беларуси Лев Львовский затрагивает еще одну тему — отношения нашей республики и Эстонии. На днях эта страна также
— Ситуация с Эстонией и Беларусью пока что напоминает почти забытую
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«Беларусь — не Россия. Ее можно объехать». На каком бизнесе может сказаться санкционная война между Беларусью и Литвой
Сегодня вступил в силу запрет Беларуси на железнодорожный транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы. В МИД назвали эту меру ответом на аналогичные ограничения...
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