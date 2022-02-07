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Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь легковушки, она изъята

07.02.2022 17:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС легкового автомобиля Toyota Camry 2021 года выпуска, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Следуя через пункт пропуска "Мокраны", водитель - гражданин Украины - предъявил пассажирскую таможенную декларацию на временный ввоз авто.

Брестские таможенники установили несоответствие фактического VIN-номера указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства и заявленному в пассажирской таможенной декларации.

Легковой автомобиль, который гражданин Украины намеревался ввезти по документам от другого транспортного средства, оценочной стоимостью более Br82,3 тыс. изъят.

По факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следуя через пункт пропуска "Мокраны", водитель - гражданин Украины - предъявил пассажирскую таможенную декларацию на временный ввоз авто.
 
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