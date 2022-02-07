Александр Лукашенко встретился с Александром Карелиным

Источник материала: ОНТ

Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с известным спортсменом, государственным и политическим деятелем Александром Карелиным. Гость из России обладает уникальным достижением – на борцовском ковре три десятилетия был непобедим.

После завершения спортивной карьеры Александр Карелин занялся политикой – на протяжение пяти созывов был депутатом Госдумы. А сейчас он сенатор Федерального собрания от Новосибирской области. Во время сегодняшнего разговора с Президентом речь шла о проектах «Карелин-Фонда», а также в целом о сохранении исторической памяти. Кроме того, сенатор активно продвигает белорусскую технику в российских регионах. Сегодня посетил предприятие «Бобруйскагромаш».





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