|
МВД: два школьника уговорили 22-летнюю девушку заниматься проституцией
Источник материала: ОНТ
В Бресте обнаружены и изобличены два школьника, которые занимались сутенерством. Об этом
По имеющимся данным, двое 16-летних жителей Каменецкого района уговорили 22-летнюю девушку заняться проституцией.
Чтобы находить клиентов, подростки создали страницы девушки в социальных сетях. Клиенты обслуживались на съемной квартире, а юные сутенеры получали часть прибыли.
В милиции отметили, что эта схема работала несколько дней. Потом правоохранители задержали сутенеров. Теперь парни проходят по уголовной статье за организацию и использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте обнаружены и изобличены два школьника, которые занимались сутенерством. Об этом сообщили в МВД. По имеющимся данным, двое 16-летних жителей Каменецкого...
|
Архив (Разное)