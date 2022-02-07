МВД: два школьника уговорили 22-летнюю девушку заниматься проституцией

Источник материала: ОНТ

В Бресте обнаружены и изобличены два школьника, которые занимались сутенерством. Об этом сообщили в МВД.

По имеющимся данным, двое 16-летних жителей Каменецкого района уговорили 22-летнюю девушку заняться проституцией.

Чтобы находить клиентов, подростки создали страницы девушки в социальных сетях. Клиенты обслуживались на съемной квартире, а юные сутенеры получали часть прибыли.

В милиции отметили, что эта схема работала несколько дней. Потом правоохранители задержали сутенеров. Теперь парни проходят по уголовной статье за организацию и использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией.

Фото: pixabay

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