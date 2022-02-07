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В Витебской ЦРБ заработал колл-центр
Источник материала: ОНТ
Двенадцать часов, пять дней в неделю. В Витебской центральной поликлинике заработал колл-центр. Решить вопросы медицинского характера теперь можно по единому номеру.
Вместо учебных лекций шесть часов эти студенты медколледжа проведут за разговорами, вот только на том конце провода – пациенты, которые не могут дозвониться до своих медучреждений. При том, что в каждой поликлинике тоже работают горячие линии. А на общегородском номере консультируют не только по вопросам ковида.
В помощь медикам в Витебске – интерны, студенты медицинского вуза и медколледжа – всего около 250 человек. В центральной поликлинике отмечают, что число обращений выросло в пять раз, но понедельник встретили без очередей. Потому что накануне впервые работали в выходные и приняли более 450 пациентов.
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Двенадцать часов, пять дней в неделю. В Витебской центральной поликлинике заработал колл-центр. Решить вопросы медицинского характера теперь можно по единому...
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