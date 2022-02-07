В Витебской ЦРБ заработал колл-центр

Источник материала: ОНТ

Двенадцать часов, пять дней в неделю. В Витебской центральной поликлинике заработал колл-центр. Решить вопросы медицинского характера теперь можно по единому номеру.

Вместо учебных лекций шесть часов эти студенты медколледжа проведут за разговорами, вот только на том конце провода – пациенты, которые не могут дозвониться до своих медучреждений. При том, что в каждой поликлинике тоже работают горячие линии. А на общегородском номере консультируют не только по вопросам ковида.

Константин Федоров, учащийся Витебского медицинского колледжа имени И.П. Антонова: «В принципе не тяжело, ты осознаешь, что занимаешься важным для общества делом, в этот трудный момент протягиваешь руку помощи, отвечаешь на звонки, тем самым разгружаешь других людей».

В помощь медикам в Витебске – интерны, студенты медицинского вуза и медколледжа – всего около 250 человек. В центральной поликлинике отмечают, что число обращений выросло в пять раз, но понедельник встретили без очередей. Потому что накануне впервые работали в выходные и приняли более 450 пациентов.





Подписывайтесь на нас в Telegram