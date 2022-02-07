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В литовском лагере беженцев жестко подавили беспорядки
Источник материала: ОНТ
Наручники, слезоточивый газ и шокеры. В литовском лагере беженцев жестко подавили беспорядки.
Охрана центра, где содержатся просители убежища, в литовском Пабраде в очередной раз продемонстрировала все прелести европейской демократии. Известно, что беженцы здесь живут в контейнерах, которые не предназначены для людей. Порядка 30 мужчин выразили недовольство невыносимыми условиями. Люди стали выкрикивать лозунги, требовать свободы и человеческого отношения – на что силовики применили газ, ток и грубую силу. Все закончилось вызовом медиков. Лагеря для беженцев, которые возвели в Литве, прославились чудовищными условиями содержания. Не удивительно, что люди не выдерживают и выходят протестовать.
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Наручники, слезоточивый газ и шокеры. В литовском лагере беженцев жестко подавили беспорядки. Охрана центра, где содержатся просители убежища, в литовском...
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