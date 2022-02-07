Western Union с 1 апреля перестанет осуществлять переводы внутри России

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Paul Bischoff

Western Union с 1 апреля нынешнего года полностью откажется от осуществления внутрироссийских денежных переводов. Такое решение вызвано низким спросом на подобные услуги в стране, однако конкретную информацию об объемах таких операций в России представители компании предоставить отказались. Отмечается, что в сегменте внутренних денежных переводов компания соперничает с крупными российскими банками, такими как Сбербанк.

Для внутрироссийских переводов услугами Western Union нельзя будет воспользоваться уже 31 марта, а с 1 апреля клиенты не смогут получить выплату или возврат средств. А за неделю до прекращения работы сервиса лимит внутренних отправлений будет значительно снижен. Переводы, которые адресаты не получат до конца марта, отправитель сможет вернуть в почтовом отделении.

При этом в Western Union подчеркнули, что не собираются прекращать свою деятельность в России: клиенты из нашей восточной соседки по-прежнему смогут отправлять деньги за границу или получать средства из-за рубежа при помощи сервисов компании.