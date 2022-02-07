Полицейский спас собаку из горящего автомобиля и вызвал восторг среди пользователей Сети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

История спасения собаки из горящей машины до сих пор восхищает пользователей интернет-пространства. Об этом сообщает New York Post.



Инцидент произошел с помощником шерифа в США Майклом Грегореком. Прибывший на место происшествия полицейский увидел человека, который что-то швырял в в заднюю часть автомобиля.

Сначала правоохранитель подумал, что это преступник, который бросает в чужой автомобиль «коктейли Молотова», однако выяснилось, что он пытался спасти своего пса по кличке Хэнк.

Внешне пес не пострадал, однако слишком долго дышал дымом, отчего его пришлось везти в ветклинику, в которой работала супруга полицейского. Жена осмотрела пострадавшего песеля и заключила, что тот здоров. История закончилась хорошо. Видео, на котором полицейский спасает животное, облетело интернет. Пользователи оказались в восторге от поступка правоохранителя.

В ответ на хвалебные комментарии Майкл Грекорек сообщил, что без каких-то сомнений так же спас бы взрослого, ребенка или питомца.

Видео: скриншот facebook

Фото: скриншот из видео

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