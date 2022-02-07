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Три белорусских лыжника сдали положительные тесты на COVID в Пекине

07.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три белорусских лыжника сдали положительные тесты на COVID в Пекине

Три лыжника из Беларуси, которые должны были принять участие в Олимпийских играх в Китае, сдали ПЦР-тесты, которые оказались положительными. Об этом сообщили в НОК Беларуси.

В частности, COVID-19 выявлен у Анастасии Кирилловой и Анны Королевой. Пока неизвестно, смогут ли они выступить на Играх в Пекине – чтобы узнать это, им нужно сдать подряд несколько отрицательных ПЦР-тестов и заполнить специальные формы о состоянии здоровья.

После этого в организационном комитете Игр постановит, нужно ли делать запрос анализа крови на антитела и общеклинических анализов.

Также в ходе исследований лыжник Александр Воронов сдал три положительных теста на COVID-19, сейчас он изолируется в специальном отеле. По состоянию на данный момент, согласно правилам и ковид-протоколу Игр, Воронов пока не сможет принять участие в состязаниях.

Фото: pixabay

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Три лыжника из Беларуси, которые должны были принять участие в Олимпийских играх в Китае, сдали ПЦР-тесты, которые оказались положительными. Об этом сообщили в НОК...
 
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