Фуры стоят по несколько суток: на въезд в ЕС растянулись километровые очереди

Источник материала: ОНТ

На границе выживания. Проблема с километровыми очередями на въезд в ЕС приобретает хронический характер, за выходные на всех направлениях было около пяти тысяч грузовиков.

Многие в очереди – пятые сутки, нервничают не только водители. Владельцы транспортных компаний несут убытки. Проблему ощутили и жители ближайших населенных пунктов, грузовики везде: на обочинах, вдоль улиц, перекрывают выезды. Некоторые водители пытаются вклиниться в очередь, минуя колею, на этой почве случаются конфликты. Вмешиваться приходится ГАИ.

Самая сложная ситуация в направлении «Берестовицы». Колона машин из желающих попасть в Польшу растянулась на 20 километров. Одна из причин высокой нагрузки – закрытие пункта пропуска «Кузница», который принимал в сутки более тысячи большегрузов. Делать прогнозы не берутся ни перевозчики, ни белорусская таможня. Многое зависит от сопредельной стороны, которая обязана выполнять межгосударственные договорённости по количеству оформленных в сутки машин. Но, судя по очередям на белорусской стороне, вряд ли в этом есть заинтересованность соседей.

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