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Фуры стоят по несколько суток: на въезд в ЕС растянулись километровые очереди

07.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фуры стоят по несколько суток: на въезд в ЕС растянулись километровые очереди

На границе выживания. Проблема с километровыми очередями на въезд в ЕС приобретает хронический характер, за выходные на всех направлениях было около пяти тысяч грузовиков. 

Многие в очереди – пятые сутки, нервничают не только водители. Владельцы транспортных компаний несут убытки.  Проблему ощутили и жители ближайших населенных пунктов, грузовики везде: на обочинах, вдоль улиц, перекрывают выезды. Некоторые водители пытаются вклиниться в очередь, минуя колею, на этой почве случаются конфликты. Вмешиваться приходится ГАИ. 

Самая сложная ситуация в направлении «Берестовицы». Колона машин из желающих попасть в Польшу растянулась на 20 километров. Одна из причин высокой нагрузки – закрытие пункта пропуска «Кузница», который принимал в сутки более тысячи большегрузов. Делать прогнозы не берутся ни перевозчики, ни белорусская таможня. Многое зависит от сопредельной стороны, которая обязана выполнять межгосударственные договорённости по количеству оформленных в сутки машин. Но, судя по очередям на белорусской стороне, вряд ли в этом есть заинтересованность соседей. 

 

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На границе выживания. Проблема с километровыми очередями на въезд в ЕС приобретает хронический характер, за выходные на всех направлениях было около пяти тысяч...
 
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