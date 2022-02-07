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Лукашенко рассказал, как Латушко получил должность в театре

07.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, как Латушко получил должность в театре

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью с журналистом Владимиром Соловьевым о том, благодаря кому Павел Латушко получил должность в театре.

В частности, Лукашенко вспомнил, что глава МИД Владимир Макей предлагал не давать должность Павлу Латушко.

Подробнее – в видеоинформации.


Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью с журналистом Владимиром Соловьевым о том, благодаря кому Павел Латушко получил должность в театре. В...
 
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