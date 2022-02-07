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Лукашенко рассказал, как Латушко получил должность в театре
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью с журналистом Владимиром Соловьевым о том, благодаря кому Павел Латушко получил должность в театре.
В частности, Лукашенко вспомнил, что глава МИД Владимир Макей предлагал не давать должность Павлу Латушко.
Подробнее – в видеоинформации.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью с журналистом Владимиром Соловьевым о том, благодаря кому Павел Латушко получил должность в театре. В...
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