Оттепель. Прогноз погоды на 8 февраля

Источник материала: ОНТ

Атлантический циклон по имени «Роксана» принес не по сезону теплую погоду. В ближайшие дни он обеспечит бесперебойный приток теплого и влажного воздуха, подогретого Гольфстримом. В результате температурный режим более чем на месяц будет опережать календарь и соответствовать показателям середины марта.





8 февраля на погодных условиях скажется влияние атмосферного фронта с Западной Европы. Его стараниями поступят хорошо согретые влажные океанические воздушные массы. В результате – оттепель, на дорогах снежная каша, осадки в смешанной фазе.

Во вторник – облачно с небольшими прояснениями. Ночью в основном по северу, днем по западной половине мокрый снег, дождь. Влажность до 100 процентов. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем по западу порывистый. Атмосферное давление будет расти, к вечеру слабо падать.

Температура воздуха утром – от 0℃ в западных районах до -4℃ в юго-восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от -1℃ по северо-востоку до +2℃ по юго-западу. К вечеру – от +1℃ в западных регионах до -2℃ в северо-восточных.

В среду погоду продолжит определять теплая, влажная воздушная масса атлантического происхождения. На большей части страны – мокрый снег, дождь. Влажность до 90 процентов. Большая вероятность тумана, который ухудшит видимость до полукилометра. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Ночью от -4℃ по востоку до +3℃ тепла по западу, днем 0℃…+7℃. В начале второй половины недели сохранится теплая, влажная погода. А более зимние температуры вернутся лишь в выходные. Но ненадолго.

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