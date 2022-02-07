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Динара Алимбекова заняла пятое место в индивидуальной гонке по биатлону на 15 километров в Пекине
Источник материала: ОНТ
В Пекине завершилась индивидуальная гонка по биатлону на 15 километров у женщин.
Из белорусок ближе всех к медали была лидер нашей сборной Динара Алимбекова. Три огневых рубежа она прошла без промахов и с третьей стрельбы уходила лидером. На четвертом рубеже белоруска ошиблась один раз и в итоге заняла 5-е место. Ирина Лещенко стала 41-й, Елена Кручинкина – 48-й, Анна Сола с семью промахами финишировала на 54-м месте. Победительницей женской индивидуальной гонки стала немка Деннис Херманн, которая также допустила один промах. Соревнования биатлонистов продолжатся завтра мужской индивидуальной гонкой.
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В Пекине завершилась индивидуальная гонка по биатлону на 15 километров у женщин. Из белорусок ближе всех к медали была лидер нашей сборной Динара Алимбекова. Три...
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