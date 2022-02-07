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В Пинске под колесами легковушки погиб мужчина

07.02.2022 20:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковой автомобиль сбил двух пешеходов - один из них погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Смертельное ДТП произошло сегодня около 17 часов. По предварительной информации, на перекрестке ул.Первомайской и ул.Суворова на регулируемом пешеходном переходе 23-летний водитель Fiat сбил двух мужчин 63 и 42 лет. От полученных травм младший из мужчин скончался на месте, второго госпитализировали.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей: в связи с нестабильными погодными условиями необходимо заблаговременно снижать скорость из-за увеличения тормозного пути, быть особо внимательными на перекрестках, пешеходных переходах и во дворах.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковой автомобиль сбил двух пешеходов - один из них погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал...
 
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