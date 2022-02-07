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Машина скорой с ребенком в кабине попала в ДТП в Бресте

07.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Машина скорой с ребенком в кабине попала в ДТП в БрестеБресте" class="one-news__figure-img">

Авария произошла в Бресте с участием машины скорой помощи и легковушки. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

Инцидент произошел 7 февраля утром на улице Васнецова. Сидевший за рулем «Хонды» 33-летний мужчина, совершая поворот на улицу Московскую, не пропустил спецавтомобиль, который ехал со включенными сиреной и мигалкой. В кабине скорой медики перевозили ребенка в тяжелом состоянии.

Сообщается, что никто не пострадал. Обе машины повреждены.

В ГАИ лишний раз напомнили о важности предоставления преимущества автомобилю оперативного назначения, который едет с включенным синим маячком, независимо от направления движения.


Фото: УВД Брестского облисполкома

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Теги: Брест
 
 
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Авария произошла в Бресте с участием машины скорой помощи и легковушки. Об этом сообщили в УВД облисполкома. Инцидент произошел 7 февраля утром на улице Васнецова....
 
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