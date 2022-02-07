﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На МКАД столкнулись две иномарки, одна из них опрокинулась

07.02.2022 23:13 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 19 ч 10 мин 65-летний водитель автомобиля "Ауди", двигаясь по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Шаранговича в направлении ул.Монтажников, в результате несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с движущимся впереди автомобилем "Фольксваген".

Последний от удара выбросило за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель "Фольксвагена" и двое его пассажиров доставлены в медучреждение для обследования.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г.Минска. По факту произошедшего проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г.Минска. По факту произошедшего проводится проверка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 8 февраля: удачный день для Овнов, интересный – для Раков, а Стрельцам следует быть осторожнее
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by