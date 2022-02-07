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На МКАД столкнулись две иномарки, одна из них опрокинулась
Источник материала: БелТА
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 19 ч 10 мин 65-летний водитель автомобиля "Ауди", двигаясь по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Шаранговича в направлении ул.Монтажников, в результате несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с движущимся впереди автомобилем "Фольксваген".
Последний от удара выбросило за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель "Фольксвагена" и двое его пассажиров доставлены в медучреждение для обследования.
На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г.Минска. По факту произошедшего проводится проверка.-0-
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На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г.Минска. По факту произошедшего проводится проверка.
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