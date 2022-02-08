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Кот взял в зубы хозяйский стаканчик и будто «сломался». Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

08.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот взял в зубы хозяйский стаканчик и будто «сломался». Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

Порой питомцы немало удивляют своим поведением. Один из пользователей Instagram загрузил видео с котом, который взял в зубы пластмассовый стаканчик и вдруг словно «сломался». На забавный случай обратил внимание ridus.ru.

Кот принялся дергаться из стороны в сторону, при этом держа стакан в зубах. Выглядело это очень необычно – видимо, питомец забыл, что хотел сделать со стаканом, и пытался вспомнить.

Странное поведение кота интернет-пользователей изрядно развеселило. Некоторые из них предположили, что коту не хватает шейкера, потому что он собрался сделать себе «Мохито». Другие пользователи высказали мнение, что именно так выглядит замешательство.


Фото: pixabay

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Порой питомцы немало удивляют своим поведением. Один из пользователей Instagram загрузил видео с котом, который взял в зубы пластмассовый стаканчик и вдруг словно...
 
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