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Кот взял в зубы хозяйский стаканчик и будто «сломался». Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Порой питомцы немало удивляют своим поведением. Один из пользователей Instagram загрузил видео с котом, который взял в зубы пластмассовый стаканчик и вдруг словно «сломался». На забавный случай
Кот принялся дергаться из стороны в сторону, при этом держа стакан в зубах. Выглядело это очень необычно – видимо, питомец забыл, что хотел сделать со стаканом, и пытался вспомнить.
Странное поведение кота интернет-пользователей изрядно развеселило. Некоторые из них предположили, что коту не хватает шейкера, потому что он собрался сделать себе «Мохито». Другие пользователи высказали мнение, что именно так выглядит замешательство.
Фото: pixabay
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Порой питомцы немало удивляют своим поведением. Один из пользователей Instagram загрузил видео с котом, который взял в зубы пластмассовый стаканчик и вдруг словно...
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