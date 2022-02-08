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Жители Франции провели пикет, чтобы привлечь внимание властей к проблеме беженцев
Источник материала: ОНТ
Привлечь внимание властей к проблеме беженцев. Во Франции провели «лежачий пикет», имитируя людей, которые ежегодно подвергаются опасности, когда пытаются добраться до британских берегов.
Кале выходит на пролив Дувр, это ближайший к Англии французский город. По данным властей, в прошлом году через Ла-Манш в Великобританию пытались попасть более 31 тысячи человек.
Население Греции тоже заступилось за беженцев. Сотни человек вышли на митинг. Причина – трагический случай – на турецко-греческой границе погибли 19 человек. Люди вплотную подошли к зданию правительства и кричали лозунги с призывом принять беженцев.
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Привлечь внимание властей к проблеме беженцев. Во Франции провели «лежачий пикет», имитируя людей, которые ежегодно подвергаются опасности, когда пытаются...
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