|
Авария на МКАД: столкнулись две иномарки, одна из них опрокинулась
Источник материала: ОНТ
В результате аварии на МКАД с участием нескольких авто одно из них опрокинулось. Об этом
Авария случилась 7 февраля в районе семи часов вечера. Сидевший за рулем «Ауди» 65-летний водитель ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Шаранговича в направлении ул. Монтажников. При этом он не соблюдал дистанцию и врезался в «Фольксваген», который ехал впереди.
От удара «Фольксваген» вынесло за пределы дороги, где он опрокинулся. В итоге водитель данной легковушки и два пассажира были госпитализированы.
Проводится проверка. На месте работали сотрудники ГАИ.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате аварии на МКАД с участием нескольких авто одно из них опрокинулось. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария случилась 7 февраля в районе...
|
Архив (Разное)