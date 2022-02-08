Авария на МКАД: столкнулись две иномарки, одна из них опрокинулась

Источник материала: ОНТ

В результате аварии на МКАД с участием нескольких авто одно из них опрокинулось. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась 7 февраля в районе семи часов вечера. Сидевший за рулем «Ауди» 65-летний водитель ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Шаранговича в направлении ул. Монтажников. При этом он не соблюдал дистанцию и врезался в «Фольксваген», который ехал впереди.

От удара «Фольксваген» вынесло за пределы дороги, где он опрокинулся. В итоге водитель данной легковушки и два пассажира были госпитализированы.

Проводится проверка. На месте работали сотрудники ГАИ.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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