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Концлагерь для породистых собак: более 200 голодных и больных животных нашли в питомнике под Кореличами. Кто держал их в жутких условиях?
Источник материала: ОНТ
Жестокость, помноженная на жажду наживы. Видео из собачьего концлагеря под Кореличами буквально взорвало белорусский интернет. 200 представителей элитных пород – в ужасных условиях, истощённые и больные. Сейчас большинство на передержке, ветеринары оказывают им всю необходимую помощь, а волонтеры ищут временных хозяев. Деятельность питомника изучают правоохранители.
Этот маленький йорк невольно стал спасителем своих собратьев по несчастью. У него всё самое страшное уже позади. Две недели назад пёс нашел новых хозяев. Те после покупки четвероногого друга первым делом… ужаснулись! Над их питомцем будто жестоко поиздевались.
Пост о своем щенке Алина опубликовала в социальных сетях. Отзывы последовали незамедлительно. Вскоре выяснилось, это был не единичный случай. И все не просто брали, а покупали собак именно в этом питомнике из деревни Боратин в Кореличском районе. Неравнодушные любители животных забили тревогу. Им на помощь пришли многие жители деревни. Говорят, уже просто невыносимо от такого соседства. Пронизывающий лай никогда не смолкал и наводил страх.
Найти общий язык с хозяйкой питомника жители деревни не смогли. Рассказывают, что на контакт она не шла, а на все замечания реагировала агрессивно. Глава сельсовета рассказала, что собак здесь разводят уже лет пять. Всё начиналось с одного участка, но вскоре этого оказалось мало. Теперь это даже не питомник, а целая собачья ферма.
А вот где сейчас остальные собаки – неизвестно. Местные жители уверяют: их вывезли под покровом ночи – буквально за несколько часов до приезда нашей съёмочной группы.
Шпицы, болонки, йорки, китайские хохлатые... Сколько собак прошло через этот концлагерь, даже тяжело представить. По словам волонтеров, многие животные тяжело больны и нуждаются в срочной медицинской помощи.
Собаки, которые сейчас в доме временного содержания у гродненских волонтеров, просятся на руки и буквально млеют от человеческой ласки – ее никогда не видели. Еду, которые сюда приносят неравнодушные горожане, сметают в считанные минуты. Неизгладимое впечатление они – грязные, слепые, безногие – произвели и на врачей Гродненской ветеринарной клиники. По просьбе волонтеров в свой единственный выходной, чтобы помочь животным, медики вышли всем составом. Осматривать, стричь, мыть и чистить собак помогали студенты-ветеринары и даже родственники врачей. Каждой собаке сделали анализы и УЗИ, составили истории болезней.
К сожалению, подобные случаи жестокого обращения с животными не редкость. Например, буквально неделю назад в Сеть попали шокирующие кадры из Житковичей. Там коммунальщики отстреливали бездомных собак, на что не могли спокойно реагировать местные жители. А вот случай в Кореличском районе – жестокость, помноженная на жажду наживы! Так почему всё чаще доходит до крайностей? В таких вопросах у общества есть запрос на справедливость. Очевидно, в законодательстве есть пробелы, которые необходимо устранять. Чтобы подобное не повторялось, а в противном случае – последствия были соразмерны проявленной жестокости.
Волонтёры переживают за судьбу каждого четвероного. К сожалению, обрести полноправных новых хозяев до суда животные не могут. Ситуация непростая, в милицию подано несколько встречных заявлений.
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Концлагерь для породистых собак: более 200 голодных и больных животных нашли в питомнике под Кореличами. Кто держал их в жутких условиях?
Жестокость, помноженная на жажду наживы. Видео из собачьего концлагеря под Кореличами буквально взорвало белорусский интернет. 200 представителей элитных пород –...
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