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Концлагерь для породистых собак: более 200 голодных и больных животных нашли в питомнике под Кореличами. Кто держал их в жутких условиях?

08.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Концлагерь для породистых собак: более 200 голодных и больных животных нашли в питомнике под Кореличами. Кто держал их в жутких условиях?

Жестокость, помноженная на жажду наживы. Видео из собачьего концлагеря под Кореличами буквально взорвало белорусский интернет. 200 представителей элитных пород – в ужасных условиях, истощённые и больные. Сейчас большинство на передержке, ветеринары оказывают им всю необходимую помощь, а волонтеры ищут временных хозяев. Деятельность питомника изучают правоохранители.


Этот маленький йорк невольно стал спасителем своих собратьев по несчастью. У него всё самое страшное уже позади. Две недели назад пёс нашел новых хозяев. Те после покупки четвероногого друга первым делом… ужаснулись!  Над их питомцем будто жестоко поиздевались. 

Алина Малявская: «Собака ужасно истощена, у неё глисты, гнилые зубы, половины вообще нет, очень плачевное состояние». 

Пост о своем щенке Алина опубликовала в социальных сетях. Отзывы последовали незамедлительно. Вскоре выяснилось, это был не единичный случай.  И все не просто брали, а покупали собак именно в этом питомнике из деревни Боратин в Кореличском районе. Неравнодушные любители животных забили тревогу. Им на помощь пришли многие жители деревни. Говорят, уже просто невыносимо от такого соседства. Пронизывающий лай никогда не смолкал и наводил страх. 

Татьяна Наумович: «Всё на твоих глазах происходит, невозможно передать словами, больно смотреть на этих животных, как над ними издеваются, и страшно, конечно, у нас была ситуация, что бойцовская собака сорвалась». 

Найти общий язык с хозяйкой питомника жители деревни не смогли. Рассказывают, что на контакт она не шла, а на все замечания реагировала агрессивно. Глава сельсовета рассказала, что собак здесь разводят уже лет пять. Всё начиналось с одного участка, но вскоре этого оказалось мало. Теперь это даже не питомник, а целая собачья ферма.  

Тамара Лейко, председатель Красненского сельсовета: «Домовладение, зайти к ней на территорию просто невозможно было, ни одна ни служба, ни мы, все стояли за забором. Всех выставила, сказала – только когда будет постановление прокурора, и вот только когда получили ордер, она впустила». 

Екатерина Сапего, волонтер: «Мы увидели прибитых собак, без мисок, без будок. Нам разрешили изъять 114 собак, они уехали по передержкам у волонтеров по всей стране». 

А вот где сейчас остальные собаки – неизвестно. Местные жители уверяют: их вывезли под покровом ночи – буквально за несколько часов до приезда нашей съёмочной группы.    

Шпицы, болонки, йорки, китайские хохлатые... Сколько собак прошло через этот концлагерь, даже тяжело представить. По словам волонтеров, многие животные тяжело больны и нуждаются в срочной медицинской помощи.

Собаки, которые сейчас в доме временного содержания у гродненских волонтеров, просятся на руки и буквально млеют от человеческой ласки – ее никогда не видели. Еду, которые сюда приносят неравнодушные горожане, сметают в считанные минуты. Неизгладимое впечатление они – грязные, слепые, безногие – произвели и на врачей Гродненской ветеринарной клиники. По просьбе волонтеров в свой единственный выходной, чтобы помочь животным, медики вышли всем составом. Осматривать, стричь, мыть и чистить собак помогали студенты-ветеринары и даже родственники врачей. Каждой собаке сделали анализы и УЗИ, составили истории болезней.

Анастасия Шимак, ветеринарный врач: «Половина собак с повреждениями зрения, то есть это либо какие-то травматические повреждения зрения, либо просто запущенные офтальмологические заболевания, есть кардиологические пациенты, половине требуется оперативное вмешательство».

К сожалению, подобные случаи жестокого обращения с животными не редкость. Например, буквально неделю назад в Сеть попали шокирующие кадры из Житковичей. Там коммунальщики отстреливали бездомных собак, на что не могли спокойно реагировать местные жители. А вот случай в Кореличском районе – жестокость, помноженная на жажду наживы! Так почему всё чаще доходит до крайностей?  В таких вопросах у общества есть запрос на справедливость. Очевидно, в законодательстве есть пробелы, которые необходимо устранять. Чтобы подобное не повторялось, а в противном случае – последствия были соразмерны проявленной жестокости. 

Эльвира Сороко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Вот эти стихийные питомники, которые образуются и создаются безответственными гражданами, это тоже боль, необходимо принимать меры. Может быть, даже и какая-то уголовная ответственность должна быть, это издевательство над животными, что недопустимо в нашем обществе». 

Волонтёры переживают за судьбу каждого четвероного. К сожалению, обрести полноправных новых хозяев до суда животные не могут. Ситуация непростая, в милицию подано несколько встречных заявлений. 

 

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Жестокость, помноженная на жажду наживы. Видео из собачьего концлагеря под Кореличами буквально взорвало белорусский интернет. 200 представителей элитных пород –...
 
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