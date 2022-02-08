Оркестр и балетная труппа Большого театра вернулись из Султаната Оман. Что показали арабской публике?

Источник материала: ОНТ

Первые гастроли Большого театра в Султанате Оман завершились горячими аплодисментами. И это невероятный успех. Не зря же говорят – «Восток – дело тонкое». Для показа в Королевской опере Маската хореографическую легенду «Анастасия» о княгине Слуцкой и Копыльской немного «переиграли». С учётом менталитета арабской публики. Будет ли продолжение культурного диалога?





Со сцены – в самолёт. С самолёта – на сцену. От такого закружится голова, но не у всех. «Если бы не она, оманские гастроли "Анастасии" пришлось бы отменять» – так в Большом говорят. Без лести. Тренкина экстренно вошла в образ главной балерины театра.

Виктория Тренкина, солистка балета Большого театра Беларуси: «На премьере спектакля я исполняла партию Заиры. На эту роль, по-моему, у меня было около двух недель. Конечно, это маловато. Но, надеюсь, что удалось. Публика аплодировала».

В столице Омана «кружили» историю белорусской Жанны д’Арк 16 века три вечера подряд. Причём все артисты оказались незаменимыми. В оркестре – то же. Маэстро Колядко вообще впервые дирижировал «Анастасией». Коллега занемог перед стартом.

Анна Елизарьева, начальник отдела международного сотрудничества Большого театра Беларуси: «Арабский мир – нельзя показывать участки тела открытые. Женского тела. Специально для этой поездки были адаптированы костюмы. У нас был генпрогон, где сидела комиссия и отсматривала спектакль. Можно ли будет в таком виде показывать его публике. Но всё в порядке. Мы хорошо подготовились. Для нашего коллектива это как глоток свежего воздуха после длительного "заточения". Получили приглашение на выступления в Омане в сезоне 2023/24 и 24/25. В мае генеральный директор Маскатской оперы приедет в Минск смотреть спектакли. Предварительно, сейчас мы обсуждаем балет “Спартак”».

К первым гастролям Большого в Омане де-факто приложил руку нынешний султан. Хейсам бен Тарик был министром культуры, когда договорились. Royal Opera House Muscat называют «чудом Востока» и «дверью в другие культуры». Открыли 10 лет назад.

Скоро здесь будут звёздные имена. В театре ждут гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Солист «Новой оперы» тенор Губский споёт в «Пиковой даме» Чайковского вместе с премьером Мариинского. Наш земляк баритон Сулимский также в феврале блеснёт в «Царской невесте» Римского-Корсакова и «на бис» в «Фаусте» Гуно.

Белорус накануне партию Риголетто исполнил в постановке великого Дзеффирелли на сцене главного театра Маската. Искусство – это язык, который понимают на Западе и Востоке. «Анастасия» в Омане собрала аншлаг. Занавес! Но продолжение следует.

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