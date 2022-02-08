Очереди на границе с ЕС: водители стоят по 30 часов. Почему там дежурит ГАИ и когда страны-соседи начнут соблюдать договоренности?

Источник материала: ОНТ

Проблема с километровыми очередями на границе с Евросоюзом приобретает хронический характер. За выходные на всех направлениях – рекордное число грузовиков. Сегодня к вечеру их число немного уменьшилось, но всё равно в заторах около 4,5 тысяч большегрузов. Перевозчикам от этого не легче. Привыкнуть к ожиданиям, говорят, невозможно, когда уже проделан неблизкий путь и впереди ещё дорога.





Спустя четверо суток простоя рассказы о приключениях на границе звучат не иначе, как крик души. Даже у самых опытных сдают нервы, и водителей можно понять. Из-за заторов рейс продлевается минимум на неделю, для владельцев транспортных компаний ожидания чреваты убытками.

Простои, жалуются водители, не вяжутся с графиком, по правилам, отработав 15 часов, следующие 9 должен отдыхать – то есть съехать с дороги, заглушив двигатель, даже если за всё время машина не проехала и метра. Иначе штраф.

Проблему очередей ощутили и жители прилегающих к границе населенных пунктов – грузовики везде: на обочинах, вдоль улиц, перекрывают выезды, пытаются вклиниться в очередь, минуя колею, на этой почве случаются конфликты. Вмешиваться вынуждены патрули ГАИ.

Одна из самых сложных ситуаций – в направлении «Берестовицы» – очередь в 20 километров. Одна из причин высокой нагрузки – закрытие пункта пропуска «Кузница», который принимал в сутки более тысячи большегрузов.

Напряженно не только на выезд в Польшу, но и Литву. Здесь соседи винят белорусских таможенников, мол, те специально сдерживают поток, чтобы «насолить». Однако картина в пунктах пропуска говорит об обратном.

В терминале «Козловичей» затор из оформленных на выезд машин, впереди только мост, разделяющий две границы, но он забит грузовиками – все ждут отмашки от поляков.

Светлана Дубовик, заместитель начальника отдела Таможенного комитета Республики Беларусь: «Следует отметить, что после прохождения всех контрольных служб на белорусской стороне перевозчикам приходится ждать выезда на сопредельную сторону до четырех часов – сопредельные стороны продолжают не выполнять договорённости по приёму транспортных средств. Так, литовской стороной установленная норма в целом выполняется на 70%, а польской – на 60%. Кроме того, по имеющейся информации, с сегодняшнего утра и до обеда 8 февраля в литовских пунктах пропуска осуществляется обновление программных продуктов на границе. Следовательно, оформление сопредельной стороной проводится в ручном режиме, что крайне негативно скажется на количестве проследовавших транспортных средств на территорию нашей страны».

Многочасовые ожидания порождают конфликты, опасные ситуации, известно о двух трагических случаях, произошедших за последние дни. В очереди на границе под Гродно умер 37-летний дальнобойщик из Беларуси.

В терминале «Козловичей» под колесами грузовика в результате несчастного случая погибла сотрудница таможни, которая проверяла документы, ей было 28 лет… Делать прогнозы о развитии ситуации не берутся ни перевозчики, ни представители белорусской таможни. Многое зависит от сопредельной стороны, которая обязана выполнять международные договорённости по количеству оформленных в сутки машин. Это бы исправило ситуацию, но, судя по растущим очередям на белорусской стороне, вряд ли в этом есть заинтересованность соседей.

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