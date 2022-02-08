Лукашенко – о планах вооружить часть сотрудников МЧС в Беларуси: Это будет серьезное подспорье для нашей армии на случай, если вдруг

Источник материала: ОНТ

У сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям появятся новые функции – по защите в военное время, а также от экстремистской деятельности. Реформирование системы и структуры МЧС Президент обсудил с главой ведомства. Александр Лукашенко отметил: сотрудники МЧС поддерживают высокий профессиональный уровень. Белорусские спасатели – чемпионы в профильных соревнованиях. Однако, пополнив силовой блок, они должны будут расширить компетенции за счёт навыков обращения с оружием. В случае необходимости им предстоит встать на защиту суверенитета страны. В МЧС формируют резерв личного состава для работы с сотрудниками МВД в мирное время, а в случае военной угрозы – Министерства обороны. В целом реформирование ведомства ведется уже на протяжении года. Время подвести первые итоги.





Вадим Синявский возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям почти год назад. Генерал милиции стал генералом внутренней службы. Назначая министром человека из другой сферы, Президент подчеркнул: время нынче сложное и необычное. Решение – ему под стать.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Уважаемый товарищ Президент, докладываю, что во исполнение вашего поручения в 2021 году утверждено новое штатное расписание центрального аппарата МЧС. Выполняется комплекс соответствующих организационно-штатных мероприятий. Проведены внеплановая аттестация работников и их назначение на должности. Честно скажу, часть людей мы отправили».

Вадим Синявский прежде возглавлял Управление внутренних дел Гродненской области. Этот опыт пришёлся кстати. К тому же реформировать структуру проще тому, кто способен взглянуть на неё свежим взглядом.

Сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям в прошлом нередко называли «пожарными». Однако функций, которые берёт на себя МЧС, гораздо больше, нежели тушение природных или бытовых пожаров. Поэтому сейчас чаще употребляют более корректное определение – «спасатели». Но оно же допускает ещё более широкий функционал. Полгода назад, принимая с докладом нового министра, Александр Лукашенко определил для ведомства и новые задачи. В том, что они посильны, нет сомнений. Неслучайно и номер для вызова спасателей 101 – они действительно во многом первые, уверен Президент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Министерство по ЧС и особенно сотрудники МЧС – ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие. Это имидж МЧС. Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком, в силовой блок входить. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того, чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие и быть подготовленными исключительно так, как, я сказал, они себя везде проявляли».

Одного решения для осуществления такого плана недостаточно. В правительстве создали межведомственную группу (очевидно, из представителей всего силового блока). Специалисты полгода определяли и более конкретные задачи, и вооружение, и численность новых формирований.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не можем мы в стране компактной, небольшой иметь численность постоянно действующих Вооруженных Сил 200–300 тыс. Мы договорились, что численность наших Вооруженных Сил, армии нашей – 65 тыс. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог, война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить. А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг».

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Сейчас мы уже докладываем о том, что идёт подготовка личного состава, соответствующих зданий, сооружений, где мы будем хранить технику и соответствующее вооружение. Если это будет сделано, мы в каждом районе, в каждой области формируем соответствующие резервы, которые будут обучаться действиям при возникновении ситуаций, связанных с массовыми беспорядками на мирное время, а на военное время – действиям, связанным с ликвидацией тех вооружённых проблем, которые бы возникли».

В Министерстве уже есть и необходимая техника, и вооружение, и даже специалисты, способные к защите граждан не только в мирное время. Этап теоретической подготовки в МЧС тоже отработали, сейчас оттачивают новые функции на практике. Однако всё это в деталях – закрытая информация.

Это новшество подтолкнуло пересмотреть всю структуру работы МЧС. К примеру, департамент по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы – тоже часть ведомства, актуально ли это для тех, кто работает на месте чрезвычайных событий спустя 35 лет после аварии? Главное при этом – повысить эффективность и не сделать хуже.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Разумно, с головой надо подходить к реформированию. Не то что убрать какие-то функции и повязать по рукам и ногам Министерство, которое не сможет выполнять обязательства. Убирать надо те функции, которые себя изжили и которые нам не нужны. Чтобы люди на них не обижались, что они куда надо и куда не надо ходят, а пожаров меньше не стало».



Важно, что речь не идёт о том, что спасателей, задействованных в тушении тех же пожаров, станет меньше. Смысл в том, что у отдельных сотрудников МЧС будут новые навыки, а значит, и больше возможностей для сохранения безопасности.

Фото: БЕЛТА

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