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В Пинске легковушка сбила двух пешеходов, один из них погиб
Источник материала: ОНТ
В результате аварии в Пинске погибли два перехода. Об этом
Согласно предварительным данным, трагедия произошла 7 февраля, в районе пяти вечера, на перекрестке улиц Первомайской и Суворова. Сидевший за рулем машины Fiat 23-летний житель райцентра сбил двух пешеходов 42 и 63 лет, которые были на регулируемом пешеходном переходе.
В результате на месте погиб 42-летний мужчина, другого с травмами доставили в больницу.
На месте работают специалисты, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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В результате аварии в Пинске погибли два перехода. Об этом сообщает МВД. Согласно предварительным данным, трагедия произошла 7 февраля, в районе пяти вечера, на...
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