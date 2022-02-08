В Пинске легковушка сбила двух пешеходов, один из них погиб

Источник материала: ОНТ

В результате аварии в Пинске погибли два перехода. Об этом сообщает МВД.

Согласно предварительным данным, трагедия произошла 7 февраля, в районе пяти вечера, на перекрестке улиц Первомайской и Суворова. Сидевший за рулем машины Fiat 23-летний житель райцентра сбил двух пешеходов 42 и 63 лет, которые были на регулируемом пешеходном переходе.

В результате на месте погиб 42-летний мужчина, другого с травмами доставили в больницу.

На месте работают специалисты, устанавливаются обстоятельства происшествия.





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