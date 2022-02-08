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11 самодельных металлических шипов неизвестный разбросал в Гомеле: медбригады не смогли выехать на вызовы
Источник материала: ОНТГомеле: медбригады не смогли выехать на вызовы" class="one-news__figure-img">
В Гомеле неизвестный разбросал на дороге 11 самодельных металлических шипов. В итоге были повреждены 3 машины скорой помощи.
Медбригады не смогли выехать на вызовы, работа станции была затруднена. Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск виновного.
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11 самодельных металлических шипов неизвестный разбросал в Гомеле: медбригады не смогли выехать на вызовы
В Гомеле неизвестный разбросал на дороге 11 самодельных металлических шипов. В итоге были повреждены 3 машины скорой помощи. Медбригады не смогли выехать на...
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