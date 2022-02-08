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11 самодельных металлических шипов неизвестный разбросал в Гомеле: медбригады не смогли выехать на вызовы

08.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

11 самодельных металлических шипов неизвестный разбросал в Гомеле: медбригады не смогли выехать на вызовыГомеле: медбригады не смогли выехать на вызовы" class="one-news__figure-img">

В Гомеле неизвестный разбросал на дороге 11 самодельных металлических шипов. В итоге были повреждены 3 машины скорой помощи. 

Медбригады не смогли выехать на вызовы, работа станции была затруднена. Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск виновного.

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле неизвестный разбросал на дороге 11 самодельных металлических шипов. В итоге были повреждены 3 машины скорой помощи.  Медбригады не смогли выехать на...
 
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