«Пропаганда»: интервью Лукашенко Соловьеву, новый Кодекс об образовании, маневры Украины

Источник материала: ОНТ

Что было более острым – вопросы Владимира Соловьёва или ответы Александра Лукашенко, в том числе по украинской тематике?

Прошлая неделя была насыщенной на политические встречи наивысшего уровня по линии Минск – Москва. И это намёк: дружба и сотрудничество, которое всегда было в Союзном государстве, выходит на уровень абсолютной. Что же касается интервью белорусского Президента, то, по мнению автора, заслуга Владимира Соловьёва в том, что он смог ярко показать Лукашенко-человека.

Игорь Тур в своей «Пропаганде» рассуждает о новом Кодексе об образовании, манёврах Украины, налогах для ИП и опасности деления общества на своих и чужих. Смотрите в эфире на ОНТ и на нашем YouTube-канале!





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