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«Пропаганда»: интервью Лукашенко Соловьеву, новый Кодекс об образовании, маневры Украины

08.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Пропаганда»: интервью Лукашенко Соловьеву, новый Кодекс об образовании, маневры Украины

Что было более острым – вопросы Владимира Соловьёва или ответы Александра Лукашенко, в том числе по украинской тематике? 

Прошлая неделя была насыщенной на политические встречи наивысшего уровня по линии Минск – Москва. И это намёк: дружба и сотрудничество, которое всегда было в Союзном государстве, выходит на уровень абсолютной. Что же касается интервью белорусского Президента, то, по мнению автора, заслуга Владимира Соловьёва в том, что он смог ярко показать Лукашенко-человека. 

Игорь Тур в своей «Пропаганде» рассуждает о новом Кодексе об образовании, манёврах Украины, налогах для ИП и опасности деления общества на своих и чужих. Смотрите в эфире на ОНТ и на нашем YouTube-канале!


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Теги: Минск
 
 
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Что было более острым – вопросы Владимира Соловьёва или ответы Александра Лукашенко, в том числе по украинской тематике?  Прошлая неделя была насыщенной на...
 
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