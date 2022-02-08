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Муж убитой «Мисс Кузбасс-2010» показал, как избавлялся от тела

08.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Муж убитой «Мисс Кузбасс-2010» показал, как избавлялся от тела

Супруг убитой победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс-2010» показал, как избавлялся от тела жены. Видео опубликовал Следственный комитет.

Муж убитой в ходе следственного эксперимента подробно объяснил, что закопал тело женщины возле санатория в Новой Москве. Видео также содержит кадры допроса мужчины.

Подозреваемый в убийстве жены Александр Попов, согласно решению Щербинского районного суда Москвы, арестован до 25 марта. Сообщается, что в январе он обратился к правоохранителям, заявив, что в августе 2021 года его жена уехала в неизвестном направлении. Попов говорил, что жена отдыхает в Дубае и связывается с ним через социальные сети.

Позже состоялся допрос, в ходе которого Попов признался, что убил свою жену во время ссоры.

Фото: скриншот из видео СК

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Супруг убитой победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс-2010» показал, как избавлялся от тела жены. Видео опубликовал Следственный комитет. Муж убитой в ходе...
 
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