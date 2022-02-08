|
Муж убитой «Мисс Кузбасс-2010» показал, как избавлялся от тела
Источник материала: ОНТ
Супруг убитой победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс-2010» показал, как избавлялся от тела жены. Видео
Муж убитой в ходе следственного эксперимента подробно объяснил, что закопал тело женщины возле санатория в Новой Москве. Видео также содержит кадры допроса мужчины.
Подозреваемый в убийстве жены Александр Попов, согласно решению Щербинского районного суда Москвы, арестован до 25 марта. Сообщается, что в январе он обратился к правоохранителям, заявив, что в августе 2021 года его жена уехала в неизвестном направлении. Попов говорил, что жена отдыхает в Дубае и связывается с ним через социальные сети.
Позже состоялся допрос, в ходе которого Попов признался, что убил свою жену во время ссоры.
Фото: скриншот из видео СК
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруг убитой победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс-2010» показал, как избавлялся от тела жены. Видео опубликовал Следственный комитет. Муж убитой в ходе...
|
Архив (Разное)