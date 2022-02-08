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Высоту орбиты МКС подкорректируют после переноса для подготовки к старту "Союза"

08.02.2022 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поднятие орбиты МКС произойдет во вторник после воскресного переноса и обеспечит формирование баллистических условий перед запуском корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

"Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции намечается 8 февраля 2022 года с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта) и посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-19" (30 марта)", - сообщили в госкорпорации.

Для осуществления коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18". Как сообщается на сайте Роскосмоса, двигатели "Прогресса МС-18" будут включены в 10:56 мск, они проработают 142,3 секунды.

Изначально коррекция орбиты МКС была запланирована на 12:30 мск 6 февраля. Двигатели "Прогресса МС-18" должны были проработать 109,4 секунды, предполагалось, что в результате орбита будет увеличена на 400 метров. Отмена маневра произошла по баллистическим причинам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для осуществления коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18". Как сообщается на сайте Роскосмоса, двигатели "Прогресса МС-18" будут...
 
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