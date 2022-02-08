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Два человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

08.02.2022 07:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за минувшие сутки произошло восемь пожаров, два человека погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Спасателям 7 февраля в 12.55 поступила информация о возгорании в кирпичном доме в деревне Огородники. В огне погиб мужчина 1932 года рождения. Сгорела кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

Еще один несчастный случай произошел в Пружанах. Около 01.15 8 февраля сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в деревянном доме. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повреждены стены и имущество. При пожаре погиб мужчина 1962 года рождения.

Также за минувшие сутки пожары зарегистрированы в Пружанском и Малоритском районах, Каменце, Пинске и Бресте. В частности, в областном центре возгорание произошло в девятиэтажном здании общежития. В результате повреждена штора и закопчен электрический обогреватель в одной из комнат.

Во всех случаях специалисты выясняют причины пожаров.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Во всех случаях специалисты выясняют причины пожаров.
 
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