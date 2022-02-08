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Самые короткие вклады в рублях. Выбрали варианты с максимальными ставками

08.02.2022 07:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Самые короткие вклады в рублях. Выбрали варианты с максимальными ставками
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Положить деньги в банк на короткий срок можно несколькими способами:

  • открыть вклад до востребования – тут ставки меньше 1% годовых, но деньги можно снять в любой момент, то же касается денег на счетах дебетовых карт;
  • открыть отзывной срочный вклад – по таким депозитам ставки на коротких сроках обычно 4-8%;
  • открыть краткосрочный безотзывной депозит.

Последний вариант дает наибольший доход за то же время. Его мы и рассмотрим.

Топ-8 коротких депозитов с максимальными ставками

Мы собрали варианты вложения на минимальный срок под максимальную ставку по принципу: один банк – один краткосрочный вклад с наибольшим процентом. В число важных параметров добавили существенные условия, благодаря которым депозит становится более или менее выгодным на фоне прочих.

Банк, депозит, минимальный срок Годовая ставка и минимальная сумма Другие важные параметры
Технобанк, депозит «Соло», 35 дней 13% (ставка фиксированная); сумма – от 150 руб. возможно открытие онлайн
Беларусбанк, «Классик Безотзывный Яркий», 45 дней 12% (ставка фиксированная); сумма – от 150 руб. возможность открытия на имя другого лица
Белагропромбанк, «Плюс к стабильности», 35 дней 12% (плавающая ставка: СР + 1,75%); сумма – от 50 руб. возможно пополнение в первые четыре дня; возможна пролонгация до пяти раз по условиям на дату продления
БНБ-Банк, «Рублю, Ergo Sum», 45 дней 11,11% (ставка фиксированная); сумма – от 10 руб. возможно пополнение в первые 30 дней
Белинвестбанк, «Личный выбор в BYN», 45 дней 11% (при открытии в отделении), 11,50% (при открытии онлайн); сумма – от 50 руб. возможно пополнение в первые 15 дней
МТБанк, «МТБелки» и «МТБелки-Онлайн», 32 дня 10% (плавающая ставка: СКО – 0,25%); сумма – от 50 руб. дополнительные взносы и пролонгация не предусмотрены
Паритетбанк, «Практичный», 35 дней 10% (ставка фиксированная); сумма – от 100 руб. возможны две пролонгации; этот вклад можно оформить на 45 дней по ставке 10,5%
Франсабанк, «Верный расчет» (в отделении и онлайн), 45 дней 10% (ставка фиксированная); сумма – от 100 руб. дополнительные взносы и пролонгация не предусмотрены

Данные по состоянию на 07.02.2022 года.

В итоге видим, что наиболее выгодные краткосрочные вклады дают от 10% до 13% прибыли, примерно 1% за 35-45 дней. Мы не включили в список достоинств капитализацию, потому что на таких коротких сроках ее эффект практически незаметен.

Напомним также, что доход по всем этим вкладам облагаются подоходным налогом в 13%. Однако, из-за небольшого срока вы потеряете лишь доли процента, которые банк сам перечислит в бюджет.

За два месяца самые выгодные короткие вклады потеряли 3% годовых

В прошлом году ставки по всем банковским вкладам стремительно выросли. Особенно это касается депозитов в белорусских рублях – и долгосрочных, и краткосрочных. Но в последние месяцы рост ставок прекратился, наблюдается падение – два месяца назад максимальная ставка по краткосрочным депозитам доходила до 14%. Тогда самым выгодным был вклад Белагропромбанка «Плюс к стабильности» со ставкой 14% (СР+4,75%), сейчас ставка по нему 11%, вклад «МТБелки» давал 13,5% (СКО+3,25%), сейчас – 10%. Снижение ставок – общая тенденция и для вкладов на другие сроки.

 
 
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Краткосрочные депозиты интересуют вкладчиков по разным причинам: кто-то не решается на долгосрочное вложение, кто-то планирует крупную покупку и на это время...
 
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