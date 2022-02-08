Самые короткие вклады в рублях. Выбрали варианты с максимальными ставками

Источник материала: Myfin



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Положить деньги в банк на короткий срок можно несколькими способами:

открыть вклад до востребования – тут ставки меньше 1% годовых, но деньги можно снять в любой момент, то же касается денег на счетах дебетовых карт;

открыть отзывной срочный вклад – по таким депозитам ставки на коротких сроках обычно 4-8%;

открыть краткосрочный безотзывной депозит.

Последний вариант дает наибольший доход за то же время. Его мы и рассмотрим.

Топ-8 коротких депозитов с максимальными ставками

Мы собрали варианты вложения на минимальный срок под максимальную ставку по принципу: один банк – один краткосрочный вклад с наибольшим процентом. В число важных параметров добавили существенные условия, благодаря которым депозит становится более или менее выгодным на фоне прочих.

Данные по состоянию на 07.02.2022 года.

В итоге видим, что наиболее выгодные краткосрочные вклады дают от 10% до 13% прибыли, примерно 1% за 35-45 дней. Мы не включили в список достоинств капитализацию, потому что на таких коротких сроках ее эффект практически незаметен.

Напомним также, что доход по всем этим вкладам облагаются подоходным налогом в 13%. Однако, из-за небольшого срока вы потеряете лишь доли процента, которые банк сам перечислит в бюджет.



За два месяца самые выгодные короткие вклады потеряли 3% годовых

В прошлом году ставки по всем банковским вкладам стремительно выросли. Особенно это касается депозитов в белорусских рублях – и долгосрочных, и краткосрочных. Но в последние месяцы рост ставок прекратился, наблюдается падение – два месяца назад максимальная ставка по краткосрочным депозитам доходила до 14%. Тогда самым выгодным был вклад Белагропромбанка «Плюс к стабильности» со ставкой 14% (СР+4,75%), сейчас ставка по нему 11%, вклад «МТБелки» давал 13,5% (СКО+3,25%), сейчас – 10%. Снижение ставок – общая тенденция и для вкладов на другие сроки.