«Парень выгрыз успех из условий, для этого не предназначенных»: февральский топ для бизнес-чтения

Источник материала: ProBusiness

Год только начался, а атланты книжного рынка уже интригующе поигрывают плечевыми мышцами. Литературный критик Даниил Арианов специально для «Про бизнес» предлагает осмыслить здоровые границы самосовершенствования, универсальность примеров чужих историй и те нюансы, которыми полнится путь от маленького человека к большому успеху.

В нынешней подборке список книг, объединенных темой переоценки. Пока массовая культура открыто упивается самоповторами, попробуем и мы понять, почему взгляд со стороны на знакомые вещи — не самый провальный ход.



Даниил Арианов

Литературный критик

Дэвид Эпштейн. Обманутые опытом. Почему широкий кругозор стал важнее глубокой специализации в одной профессии





Пусть заглавие не вводит вас в заблуждение: Дэвид Эпштейн под новой обложкой перевыпустил свою уже ставшую известной книгу «Универсалы. Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни». И все же стоит вернуться к теме, которую так тщательно изучает автор.

Исследователь, журналист и спикер TED не согласен с мнением, что чем раньше человек выберет профессию, чем глубже в нее погрузится, тем больших успехов он добъется. В пример он приводит многочисленные экономические кризисы, с которыми сталкивались страны, доверившись рекомендациям солидных финансистов.

Девид Эпштейн уверен: будущее — за людьми не с глубокой специализацией, а с широким кругозором.

Автор симпатизирует стремлению молодого поколения, несмотря на раскрученый тренд на глубокую специализацию, перепробовать себя в как можно большем количестве дел. Он не считает такое пристрастие побочным эффектом инфантилизации. Эпштейн развивает эту мысль еще глубже, доказывая, что даже в прошлом веке концепция глубокого специалитета была не исторической необходимостью, а искусственно созданным мифом. И что сегодня у этого мифа как никогда мало поводов для дальнейшего распространения.

Книга хорошо дополняет общий курс общества на свертывание пропаганды практик постоянного превозмогания. В ней популяризуются альтернативные, расслабленные подходы к рабочему процессу.

Дональд Миллер. Бизнес на пальцах: Развитие навыков управления, продаж и маркетинга за 60 дней





Новая книга от автора концепции StoryBrand, привнесшей в маркетинговую рутину элементы настоящей драматургии. По сути она является логическим продолжением предыдущей — «Метод StoryBrand. Расскажите о своем бренде так, чтобы в него влюбились».

В первой книге Миллер поэтапно выстраивал каноны стори бренда, выводил своего рода теорию, дополняя ее эссеистичными примерами и отступлениями разных степеней лиричности. «Бизнес на пальцах» представляет собой своеобразную проверку боем.

В этой книге автор делает свою концепцию основной составляющей стандартного многомесячного бизнес-курса, переходя таким образом от теории к практике.

Он обещает за 60 уроков научить управлению, объяснить, какими качествами должен обладать настоящий лидер, чтобы помочь читателю повысить личную эффективность.

Стори бренд действительно освежает привычные подходы к маркетингу. Поэтому там, где вера в иные бизнес-курсы иссякает, у идей Миллера достаточный потенциал, чтобы, по крайней мере, самому начать смотреть на работу с клиентом иначе.

Джоко Виллинк. Лидерами не рождаются. 12 правил эффективного руководства





На очереди книга от автора с достаточно интересным бэкграундом. Виллинк — отставной офицер ВМС США, который (складывается такое ощущение), пишет книги, не снимая военной формы.

Уже оглавление «Лидеров» пестрит армейским вокабуляром: кроме довольно абстрактных (но в комплексе — наводящих на подозрение) «стратегий», «тактик» и, в особенности, «маневров», внутри также можно найти «гильзы», «передовую», «войска» и даже «Рэмбо».

Авторский язык, подкрепляемый реальными историями из армейской жизни, делает из книги что-то большее, чем традиционный самоучитель по лидерским качествам.

Во-первых, Виллинк абсолютно трезво оценивает свои знания и не считает себя кем-то более значимым, чем человек, по счастливому стечению обстоятельств нахватавшийся полезных знаний от случайных людей. Во-вторых, все описанное в книге строится не на выдуманных иллюстративных примерах, а на фактуре собственной жизни, притом жизни в таких ситуациях, когда времени на теоретизирование и красивые слова нет, где ценен быстрый и эффективный результат.

Наконец, в-третьих, эта книга — занятный сплав практических советов и автобиографии, поэтому читать ее можно как с целью самосовершенствования, так и с желанием узнать историю простого парня, который выгрыз успех из условий, не предназначенных для этого.

Андрей Шолохов. Стратегия попутного ветра. Как обнаружить или создать асимметрии, способные придать бизнесу ускорение





Эту книгу запросто можно счесть полной противоположностью предыдущей. Андрей Шолохов не просто топ-менеджер, но еще и математик, что уже на этапе знакомства с автором дает понять: впереди ждет минимум кинематографичной селфмейд-стори и максимум круто закрученных концепций (или, по крайней мере, закрученного языка).

В отличие от соседей по этому списку, Шолохов пишет явно не книгу для воскресного чтения: внутри много глубокого погружения в рабочий опыт автора и еще больше специфичной научной и профессиональной лексики, держащей в постоянном умственном напряжении (пусть и с перерывами на довольно земные примеры).

Концепция асимметрий не столько о собственных инициативах, сколько о своевременном извлечении выгоды из внешних, не всегда контролируемых условий.

В отличие от прямолинейной литературы, вдохновляющей читателя на то, что все зависит от его собственных действий, эта книга учит наблюдать за происходящим вокруг, видеть контекст и хитрить, исходя из не зависящих от читателя обстоятельств.

БОНУС. Фредерик Бегбедер. 99 франков





У вас еще не доходили руки почитать эту злобную сатиру французского автора на рекламный бизнес? Хватит откладывать книгу в долгий ящик. Нашумевшие «99 франков» Бегбедера прошли забавный путь: от контркультурного флагманства начала нулевых через пресыщенное подобной критикой эстетское «фи» десятых к… ностальгии.

Кое-как пережив-пережевав бум ностальгии по 80-м, мир постепенно перекатился в ностальгию по 90-м и началу 00-х, чтобы в том числе дать повод для перечитывания таких книг, как «99 франков».

Больше не хочется ругать тамошних персонажей за нарочито развязное и маргинальное поведение. Наоборот, многие стремятся приобщиться к тогдашнему духу (и даже культу) свободы, привиться им, защищаясь от нынешних несвобод. И все ради того, чтобы стать одновременно более простой и более острой версией себя.

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Да, бегбедеровская рекламная индустрия имеет мало общего с актуальной ее формой, но стал ли со временем ее запал менее заразительным? Самое время проверить.

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