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Двое жителей Борисова арендовали такси для перевозки клиентов и наркотиков

08.02.2022 09:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минского наркоконтроля задержали с поличным 19-летнего и 23-летнего жителей Борисова. Такая информация опубликована в Telegram-канаде МВД, сообщает БЕЛТА.

В гараже молодые люди фасовали психотропы, чтобы сбывать через закладки. Оперативники изъяли 550 г мефедрона, 20 г альфа-PVP и 100 г марихуаны. "На виртуальный наркомаркет парни работали около двух месяцев. Для конспирации арендовали автомобиль такси: перевозили как клиентов, так и запрещенный товар. Чтобы не привлекать внимания членов гаражного кооператива, оборудовали в стене бокса потайную входную дверь", - рассказали подробности в МВД.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. По словам фигурантов, они употребляют наркотики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. По словам фигурантов, они употребляют наркотики.
 
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